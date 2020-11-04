من مغسلة ملابس إلى صالات البلياردو.. أغرب مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية

احتشد ملايين المواطنين الأمريكيين خارج مراكز الاقتراع التقليدية كالمدارس والمكتبات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي انطلقت، أمس الثلاثاء، لكن الناخبين في بعض أجزاء البلاد وجدوا أنفسهم في مراكز اقتراع غريبة وغير متوقعة على الإطلاق.





وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على أغرب مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية، موضحًا أنه قد تم تحويل أماكن مثل الحانات والمسارح والمغاسل ومحطات الإطفاء إلى مراكز اقتراع، كي يتمكن المواطنون في كافة أنحاء البلاد من إبداء آرائهم في السباق الرئاسي المحتدم بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".





وكان من بين مراكز الاقتراع التي أدلى فيها المواطنون بأصواتهم أحد مسارح مدينة "لوس أنجلوس" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي كان قد تم إغلاقه لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في حين اصطف ناخبون آخرون للإدلاء بأصواتهم في مغسلة ملابس ومتجر لبيع السيارات بمدينة "شيكاغو" على سبيل المثال، وأيضًا في حانة بمدينة "سان فرانسيسكو" ومتحف فني بمدينة "نيويورك".





وليس ذلك فحسب، حيث تم تحويل مراكز إطفاء بمناطق ريفية في ولايتي "فرجينيا" و"بنسلفانيا" بالإضافة إلى مساجد وكنائس في كافة أنحاء البلاد إلى مراكز اقتراع للتصويت الشخصي المباشر مع بدء عملية الاقتراع أمس، الثلاثاء.



