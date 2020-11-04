تصويت عقابي.. أحمد مجدي: من ينتخب بايدن يرى أنه بديل أفضل من ترامب

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 كانت كل الأرقام فيها ضد دونالد ترامب، ولكنه فاز في النهاية.





وأضاف الإعلامي أحمد مجدي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "موقف دونالد ترامب قوي في الانتخابات الأمريكية الحالية، ومن الصعب تحديد الفائز فيها إلى الآن ".





وتابع الإعلامي أحمد مجدي: "من يصوّت لـ جو بايدن لا يرغب في إعطاء فرصة لدونالد ترامب، ولا يقتنع بـ بايدن ويصوتون تصويتًا عقابيًا"، مضيفًا: "من ينتخب بايدن يرى أنه بديل أفضل لدونالد ترامب".





وتابع الإعلامي أحمد مجدي: "لم يتم رصد عمليات حقيقية تعوق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".





وأكمل الإعلامي أحمد مجدي: "وسائل الإعلام المختلفة متواجدة في أمريكا لمتابعة سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية".





ولفت الإعلامي أحمد مجدي: "خلال الساعات القليلة الماضية ظهرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وفيديوهات تتحدث عن معارك وعنف في الشوارع وإغلاق تام لـ مانهاتن ولكن هذا أمر غير صحيح وهذا لم يحدث".