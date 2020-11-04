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أخبار العالم

موقع أمريكي: بايدن ينتظر أمرًا لإعلان فوزه على ترامب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:51 ص
بايدن يخطط لإلقاء
بايدن يخطط لإلقاء خطاب حول نتائج الانتخابات ضد ترامب
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رحيم يسري
ذكرت تقارير إعلامية أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يخطط لإعلان فوزه في الانتخابات، حال أكدت الوسائل الإعلامية تقدمه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال موقع "اكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مستشارين في حملة نائب الرئيس الأمريكي السابق بايدن، إنه يخطط لذلك الأمر، تحسبًا لرفض ترامب نتائج الانتخابات وقراره الطعن.

وذكر مستشارو الحملة أن بايدن يريد أن يتجنب اتخاذ موقف "دفاعي" إذا نشر ترامب معلومات خاطئة حول الانتخابات، أو تحرك برفع دعاوى قضائية.

فيما أكدت جين أومالي مديرة حملة بايدن أنهم ليسوا قلقين بشأن ما يقوله الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكانت تقارير أفادت بأن ترامب يخطط هو الآخر لإعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية، حتى لو لم تنتهِ نتائج الفرز في معظم الولايات.

ومن المقرّر أن يلقي بايدن خطابًا للشعب الأمريكي، اليوم، حول سير النتائج وقد يعلن خلاله فوزه، لكن الخطاب قد يُؤجل؛ بسبب تأخر عمليات الفرز في بعض الولايات.

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

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