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عماد أديب يكشف السيناريو الكابوس لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:49 ص
عماد اديب
عماد اديب
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إبراهيم القادري
قال الكاتب الصحفي عماد أديب، إن السيناريو الكابوس في انتخابات الرئاسة الأمريكية؛ هو عدم اعتراف الرئيس دونالد ترامب بخسارته، وهناك احتمال أن يفوز، إذ تأكد فوزه من عدة ولايات منها جورجيا ولاية بنسلفانيا، وحال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فمن المتوقع عودة تأثير ما يسمى الربيع العربي وتمويل جمعيات حقوق الإنسان والتدخل في الشئون الداخلية.

وأضاف "أديب" خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة أون إى، أن معركة الانتخابات بالنسبة لــ المرشح الديمقراطي جو بايدن نفسية، موضحًا أن بايدن استعان بالرئيس السابق أوباما في ولاية ولاية بنسلفانيا، مؤكدا أن العالم كما يراه بايدن يتمثل في أن العدو من الدرجة الأولي هو روسيا والعالم، ولكن ترامب يرى العدو هو الصين.

وتابع أن "بايدن يدعم مشروعات الطاقة النظيفة وترامب يدعم الطاقة التقليدية كما لا يعنيه شكل الأنظمة من الداخل، ويدعم بايدن حقوق الإنسان.  

واستكمل: أن بايدن إذا فاز سيعود موضوع الربيع العربي وتمويل جمعيات حقوق الإنسان والتدخل في الشئون الداخلية .

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