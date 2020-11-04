AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هاشتاج #الانتخابات الأمريكية يتصدر تويتر .. ومغردون: نتائجها لن تغير سياسة واشنطن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:35 ص
الانتخابات الامريكية
الانتخابات الامريكية
Advertisements
مصطفى كرم
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #للانتخابات_الامريكية، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر المنصة.

وجاءت التعليقات من خلال الهاشتاج، كالتالي:

- "‏في عام 1960م وأثناء احتدام السباق إلى الرئاسة في البيت الأبيض سُئل فيديل كاسترو : أيهما تُفضّل نيكسون أم كينيدي؟فقال : لا يمكن المفاضلة بين فردتي حذاء يلبسهما نفس الشخص!!‎#للانتخات_الامريكية"

- "‏ان نتائج الانتخابات الامريكية لن تغير سياسة واشنطن تجاه العراق في المستقبل القريب او البعيد ..! ‎#لافرق_بين_وجوه_الشر ".

- ‏‎#الانتخابات_الأمريكية_٢٠٢٠ لاشك أنها مختلفة عن أي سباق رئاسي ونتيجتها ستكون نقطة مصيره على العالم.

ترشيحاتنا

ترامب يتفوق على بايدن في 3 ولايات

تريند الفن | ريهام سعيد تهاجم زوج درة.. وحماقي يحتفل بعيد ميلاده

قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

حال فوزه .. الفقي: جو بايدن رئيس باهت أتت به الأقدار .. فيديو

مبلغ خيالي.. تعرف على تكلفة الحملتين الانتخابيتين لـ ترامب وبايدن

منذ مئات الأعوام.. لماذا تحرق الأرملة نفسها في جنازة زوجها في الهند؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد