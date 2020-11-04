انتخابات الرئاسة الأمريكية | ترامب يتصدر تويتر.. ومغردون: حالة تستحق الدراسة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ترامب بعد فوزه ببعض الولايات في الانتخابات الأمريكية ضد المرشح بايدن.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





- "‏اربع سنوات قادمه ، يقول ترامب إن العمل خلالها سيكون على قدم وساق" و "‏ فوز ترامب مسألة وقت".





- "‏انتخابات ‎#بايدن ‎#ترامب تسير ع خطى انتخابات ‎#بوش و البرت أل جور حتى آخر لحظة".





- "‏دونالد ترامب يجب أن يفوز في ولاية فلوريدا.. ترامب سيخسر الانتخابات بكل سهولة إذا خسر فلوريدا".





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- " ‏السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول "الشرق الأوسط" وشمال إفريقيا ثابتة على مر الإدارات المُتعاقبة وعنوانها الأبرز ضمان التفوق النوعي "لإسرائيل"، لكن المُؤكد في حال فاز ‎#ترامب، فإنّه سيستنزف الخزانة الخليجية والسعودية على وجه الخصوص بأقصى طاقته مُستغلًا الفترة الرئاسية الأخيرة له."



