انتخابات الرئاسة الأمريكية | ترامب يتصدر تويتر.. ومغردون: حالة تستحق الدراسة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ترامب بعد فوزه ببعض الولايات في الانتخابات الأمريكية ضد المرشح بايدن.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
- "اربع سنوات قادمه ، يقول ترامب إن العمل خلالها سيكون على قدم وساق" و " فوز ترامب مسألة وقت".
- "انتخابات #بايدن #ترامب تسير ع خطى انتخابات #بوش و البرت أل جور حتى آخر لحظة".
- "دونالد ترامب يجب أن يفوز في ولاية فلوريدا.. ترامب سيخسر الانتخابات بكل سهولة إذا خسر فلوريدا".
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- " السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول "الشرق الأوسط" وشمال إفريقيا ثابتة على مر الإدارات المُتعاقبة وعنوانها الأبرز ضمان التفوق النوعي "لإسرائيل"، لكن المُؤكد في حال فاز #ترامب، فإنّه سيستنزف الخزانة الخليجية والسعودية على وجه الخصوص بأقصى طاقته مُستغلًا الفترة الرئاسية الأخيرة له."
و" #ترامب حاله انسانيه تستحق الدراسه لعبقريته وانه فعلًا هو بنفسه مكينه اعلاميه سحقت كل وسائل الاعلام الحديثه ..ذكي ولغة جسده قويه "