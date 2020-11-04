خاص.. مهاجم الترجي يقترب من التعاقد مع المقاولون العرب

أكد مصدر مقرب من المهاجم التونسي هيثم الجويني، لاعب الترجي السابق، أن اللاعب اقترب من التعاقد مع نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "اللاعب اقترب بشدة من الانضمام لنادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الجارية".





وأضاف: "اللاعب أتم اتفاقه مع إدارة النادي على الانضمام للفريق لمدة سنة".





واختتم: "سيف الدين الجزيري ووسيم النغموشي كان لهم دور كبير في تغيير رغبة اللاعب للانضمام خاصة بعد ما أبدى رغبة مبدئية للعب في صفوف الإسماعيلي".



