AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. مهاجم الترجي يقترب من التعاقد مع المقاولون العرب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
مجدي سلامة
أكد مصدر مقرب من المهاجم التونسي هيثم الجويني، لاعب الترجي السابق، أن اللاعب اقترب من التعاقد مع نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "اللاعب اقترب بشدة من الانضمام لنادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الجارية".

وأضاف: "اللاعب أتم اتفاقه مع إدارة النادي على الانضمام للفريق لمدة سنة".

واختتم: "سيف الدين الجزيري ووسيم النغموشي كان لهم دور كبير في تغيير رغبة اللاعب للانضمام خاصة بعد ما أبدى رغبة مبدئية للعب في صفوف الإسماعيلي".

يُذكر أن هيثم الجويني قد فسخ عقده مؤخرًا مع نادي العين السعودي؛ مما يجعل الصفقة في صورة انتقال حر. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ الترجي لـ صدى البلد: حمدو الهوني وافق مبدئيا على الانضمام لـ بيراميدز

الأهلي يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر

خاص| بيراميدز يقترب من ضم نجم منتخب تونس

رسميا .. المقاولون العرب يتعاقد مع داودا

الإسماعيلي ينافس الصفاقسي بقوة لضم هيثم الجويني مهاجم الترجي.. تفاصيل

قبل التوقيع رسميا.. باترك فييرا يظهر في مران الدراويش

ترشيحاتنا

مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

الديمقراطيون يحتفظون بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.. و45 مقعدًا حتى الآن للجمهوريين في مجلس الشيوخ وسط منافسة محتدمة

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. التصويت الشعبي لا يحدد الفائز.. المجمع الانتخابي يحسم من هو الرئيس الأمريكي القادم؟

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتسآب يطلق أهم ميزة ينتظرها المستخدمون.. وفيسبوك تبدأ تفعيل الوضع المظلم للهواتف الذكية

أسعار الذهب فى مصر اليوم

الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب يفوز في ولاية إنديانا على منافسه الديمقراطي بايدن

AdvertisementS

أخبار الرياضة | الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي.. ومحمد صلاح هدّاف تاريخي لـ ليفربول

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

مع انتهاء صافرة مباراة الزمالك الليلة.. الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي

خاص.. مهاجم الترجي يقترب من التعاقد مع المقاولون العرب

برصيد 21 هدفًا.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

مواجهة مصيرية تأجلت كثيرا.. الزمالك يستضيف الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

هلا مدريد.. كريم بنزيما يحتفل بفوز الريال على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أوروبا.. كوكا يعلق على هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي

محمد شريف: الأهلي لم يخبرنِ بالعودة حتى الآن

بعد تسجيل هدفه المائة مع ريال مدريد.. راموس يتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

طبخ ورقص.. شاهد أبرز اللقطات من داخل ميدان الاحتجاجات أمام البيت الأبيض

حالة نادرة.. مريض كاد يفقد حياته بسبب «الهواء البارد»