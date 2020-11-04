AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فاز فيها بايدن.. التهديد بتفجير مركز اقتراع في ولاية فيرجينيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:27 ص
شرطة فيرجينيا
شرطة فيرجينيا
Advertisements
على صالح
أفادت تقارير أن شرطة فيرجينيا ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 63 عامًا بعد أن زُعم أنه تسبب في انفجار قنبلة في مدرسة ابتدائية تستخدم كمركز اقتراع، حيث شهدت انتخابات 2020 اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

تم إرسال مكالمة من مدرسة تايلور الابتدائية في نورفولك بولاية فيرجينيا إلى الشرطة في حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي. 

واعتقل نورفولك فاير مارشال المشتبه به المحتجز الآن حتى موعد مثوله أمام المحكمة يوم الأربعاء. 

ولم يتم توفير مزيد من المعلومات حول المشتبه به أو التهديد في هذا الوقت. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي ذهبت فيه فرجينيا، الولاية المتأرجحة الحاسمة لانتخابات العام الجاري، إلى بايدن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء برج إيفل بعد تهديد رجل بتفجيره.. تفاصيل

انطلاق الانتخابات الأمريكية.. 4 ملايين أمريكي يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر

جو بايدن: ترامب لن يقدر على هزيمتي إلا بـ طريقة واحدة فقط

قبل ذبح المدرس الفرنسي.. أخطر 12 حادثة إرهابية روعت الأهالي في 2020

نيويورك بوست: ترامب اليوم صار قريبًا من الفوز بالانتخابات الأمريكية

احتدام معركة الحملات الانتخابية عشية الاقتراع.. ترامب وبايدن يكثفان سباقهما في الولايات الحاسمة

ترشيحاتنا

برصيد 21 هدفًا.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. منافسة شرسة في فلوريدا.. وبايدن يحصل على 131 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 92 لترامب

فى هذا السن أنت أكثر عرضة لسلس البول.. إليك كيف تحمى نفسك

توقع لـ ترامب أن يعيش 200 سنة.. فوز طبيب بمقعد الكونجرس في تكساس

أخبار الفن.. نشوى مصطفى تعلن عن إصابتها بكورونا.. هاني رمزي يعتذر للجمهور الليبي

دعاء الضيق وتفريج الهم والكرب .. أذكار وأدعية من الكتاب والسنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد