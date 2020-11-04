مستشارة بالبيت الأبيض: ترامب سيفوز ولكن ليس بنتائج 2016

قالت مستشارة البيت الأبيض السابقة كيليان كونواي إنها تعتقد أن الرئيس الحالي دونالد ترامب سيستمر في الفوز، لكنه لن يتطابق مع مجموع أعضاء الهيئة الانتخابية لعام 2016.
ووفقًا لتقرير صادر عن بوليتيكو، سُئلت كونواي عن احتمالات إعادة انتخاب الرئيس وأخبرت جورج ستيفانوبولوس مراسل ABC أنها كانت متفائلة ولكن بحذر.
وأوضحت: "إذا تمكنا من حماية خريطة عام 2016 وحتى التضحية بدولة هنا أو هناك - لا نريد ذلك - ما زلنا نشعر أنه يمكننا الحصول على أكثر من 270 صوت الليلة".
وجاءت تعليقات كونواي في الوقت الذي أظهرت فيه العودة المبكرة أن بايدن أظهر قوة مدهشة في نورث كارولينا وأوهايو - وهما ولايتان يحتاجهما الرئيس إذا كان يأمل في البقاء في منصبه.