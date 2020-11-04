مستشارة بالبيت الأبيض: ترامب سيفوز ولكن ليس بنتائج 2016

قالت مستشارة البيت الأبيض السابقة كيليان كونواي إنها تعتقد أن الرئيس الحالي دونالد ترامب سيستمر في الفوز، لكنه لن يتطابق مع مجموع أعضاء الهيئة الانتخابية لعام 2016.





ووفقًا لتقرير صادر عن بوليتيكو، سُئلت كونواي عن احتمالات إعادة انتخاب الرئيس وأخبرت جورج ستيفانوبولوس مراسل ABC أنها كانت متفائلة ولكن بحذر.



