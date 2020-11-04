تريند الفن | ريهام سعيد تهاجم زوج درة.. وحماقي يحتفل بعيد ميلاده

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:





حرصت المذيعة ريهام سعيد على إبداء رأيها في زواج الفنانة درة زروق، من رجل الأعمال المهندس هاني سعد، وذلك بعد أن كتب خبير التغذية والسمنة هاني أبو النجا، عن زفافهما، عبر حسابه على "فيسبوك": "بالعقل كده هي لو الست 35 سنة مثلا يعني، مش برضو هتتجوز راجل على الأقل في الـ40.. وطبيعي يكون متجوز أو بالصدفة مطلق.. يبقى نهدى بقى.. ومن الآخر كده.. ألف مبروك لـ درة وهاني".





وردت "ريهام" على ما كتبه "هاني" كاشفة رأيها في زواج دُرة وهاني سعد: "على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه، لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين، متهيألي ميصحش ومجرح، هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد".





يحتفل الفنان محمد حماقي، اليوم، بعيد ميلاده الـ44، وهو يعد واحدًا من أبرز المطربين المصريين، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:





1- اسمه محمد إبراهيم محمد الحماقي، ويبلغ من العمر 44 عاما .





2- تخرج في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.





3- كانت أولى أغانيه هي "الحلو يحب الحنية"، وصدرت فى ألبوم مجمع حمل اسم لقاء النجوم بمشاركة كل من محمد منير وحميد الشاعري وحنان.





4-أصدر أول ألبوماته عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" .









5-وصل عدد ألبوماته الغنائية إلى 8 .





6- قام بتلحين عدد من الأغاني كان آخرها "بين البنين " للفنانة أنغام .





7- حصل على عشرات الجوائز كان أهمها الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه "خلص الكلام" على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006.





8- تعرض الى ازمة صحية منذ سنوات استدعت إجرائه عملية جراحية فى القلب.





9 - تزوج من نهلة الجراحي، إلا أنه انفصل عنها لمدة عامين ثم عاد الثنائى مرة أخرى .





10 - رزق الثنائى بعد العودة بابنتهما الوحيدة فاطمة الزهراء