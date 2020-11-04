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رياضة

بعد تسجيل هدفه المائة مع ريال مدريد.. راموس يتصدر تويتر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:41 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #راموس بعد فوز ريال مدريد على نادي انترميلان وإحرازه راموس لهدفه المائة مع ريال مدريد خلال اللقاء.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:

- "‏دائمًا ما يُثبت راموس انه لا يجب ان تتم مقارنته مع اي مدافع في العقد الجديد، اسطورة وقت الدفاع، ومهاجم وقت الحاجة".

- "‏ما يُحققه راموس سيخلد في تاريخ كرة القدم كاملة...هناك أندية تُسمى كبيرة لا تملك سجل راموس".

- "‏هناك مدافعون يمتازون فقط بالدفاع ، وهناك راموس يمتاز بالدفاع والهجوم !راموس اسطورة كروية .. يُثبت ذلك في كل محفل كروي عظيم".

- "‏في تاريخ الريال العريض ، 22 لاعبا فقط تمكنوا من تسجيل 100 هدف، احدهم الاسطورة راموس حيث سجل أمس هدفه 100 مع النادي".

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