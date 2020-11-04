بعد تسجيل هدفه المائة مع ريال مدريد.. راموس يتصدر تويتر

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #راموس بعد فوز ريال مدريد على نادي انترميلان وإحرازه راموس لهدفه المائة مع ريال مدريد خلال اللقاء.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:
- "دائمًا ما يُثبت راموس انه لا يجب ان تتم مقارنته مع اي مدافع في العقد الجديد، اسطورة وقت الدفاع، ومهاجم وقت الحاجة".
- "ما يُحققه راموس سيخلد في تاريخ كرة القدم كاملة...هناك أندية تُسمى كبيرة لا تملك سجل راموس".
- "هناك مدافعون يمتازون فقط بالدفاع ، وهناك راموس يمتاز بالدفاع والهجوم !راموس اسطورة كروية .. يُثبت ذلك في كل محفل كروي عظيم".
- "في تاريخ الريال العريض ، 22 لاعبا فقط تمكنوا من تسجيل 100 هدف، احدهم الاسطورة راموس حيث سجل أمس هدفه 100 مع النادي".