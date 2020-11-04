ماتشين كورة هيدخلوكم التاريخ.. جماهير الزمالك تشعل تويتر بهاشتاج #رجولة_حتى_البطولة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجولة_حتى_البطولة دعما لنادي الزمالك قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





-"‏رجولة حتى البطولة، قتال حماس وفاء حتى اللقب.. أبطال الجيل الحالي، رجال نادي الزمالك، كتبتم أسمائكم في قلوبنا، عاهدناكم وعاهدتمونا، معًا أوفينا..أقوى من أي وقتٍ مضى ‎#رجولة_حتى_البطولة" و "‏بعد كل مرة رجعت فيها من الاستاد مكسور واخرهم كان فاينال افريقيا 2016 كنت بقول لنفسي ان شاء الله ربنا هيعوضنا.





- اكيد كل لحظات الانكسار والزعل والمعافرة في الفاضي دي هتنتهي بالنهاية اللي بنحلم بيها ولو لمرة ونبطل نحلم بعدها.. يا رب المرة دي افريقيا ‎#رجولة_حتى_البطولة ".





- "‏الجيل دا من الجمهور بالذات يستحقها ويستحق اكتر منها، الجيل دا شقي واتبهدل عشان الزمالك ووقف ورا الفرقة في اوقات وظروف مش طبيعية #رجولة_حتى_البطولة".



