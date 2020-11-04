ماتشين كورة هيدخلوكم التاريخ.. جماهير الزمالك تشعل تويتر بهاشتاج #رجولة_حتى_البطولة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجولة_حتى_البطولة دعما لنادي الزمالك قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.
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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
-"رجولة حتى البطولة، قتال حماس وفاء حتى اللقب.. أبطال الجيل الحالي، رجال نادي الزمالك، كتبتم أسمائكم في قلوبنا، عاهدناكم وعاهدتمونا، معًا أوفينا..أقوى من أي وقتٍ مضى #رجولة_حتى_البطولة" و "بعد كل مرة رجعت فيها من الاستاد مكسور واخرهم كان فاينال افريقيا 2016 كنت بقول لنفسي ان شاء الله ربنا هيعوضنا.
- اكيد كل لحظات الانكسار والزعل والمعافرة في الفاضي دي هتنتهي بالنهاية اللي بنحلم بيها ولو لمرة ونبطل نحلم بعدها.. يا رب المرة دي افريقيا #رجولة_حتى_البطولة ".
- "الجيل دا من الجمهور بالذات يستحقها ويستحق اكتر منها، الجيل دا شقي واتبهدل عشان الزمالك ووقف ورا الفرقة في اوقات وظروف مش طبيعية #رجولة_حتى_البطولة".
-" اهم حاجة بتميز الجيل ده من لعيبة الزمالك وحتى قبل الفنيات والله انهم رجالة وده طبيعي لأن الجيل اللي حجر الاساس بتاعه طارق حامد لازم يكون كده، هما ماتشين كورة موتوا نفسكم فيهم وهتتخلدوا في التاريخ #رجولة_حتى_البطولة ".