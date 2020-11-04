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أخبار العالم

باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا لـ 336 ألفاً و781 حالة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 336 ألفا و781 حالة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة -حسبما نقلت صحيفة دون الباكستانية اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6855 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 315 ألفا و466 شخصا.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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