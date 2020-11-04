باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا لـ 336 ألفاً و781 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 336 ألفا و781 حالة.





وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة -حسبما نقلت صحيفة دون الباكستانية اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6855 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 315 ألفا و466 شخصا.





كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.