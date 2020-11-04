رشا مجدى: العالم كله يتابع أهم وأصعب انتخابات تمر على الولايات المتحدة الأمريكية

قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن العالم كله يتابع أهم وأصعب انتخابات تمر على الولايات المتحدة الأمريكية لاختيار رئيس جديد.





وأضافت ، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هذه الانتخابات من أهم وأصعب الانتخابات الأمريكية لأنها تأتي مع فيروس كورونا المستجد.





وأشارت ، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم تضررًا من هذا الفيروس ، وبالتالى كان لذلك تأثير سلبى على دونالد ترامب وهو ما قام بالعمل عليه جو بايدن فى حملة الانتخابية تلك الفترة .





وتابعت أن ترامب مازال يعمل على الجانب الاقتصادى والصناعى فى حملة الانتخابية ، منوهة إلى أن العالم كله ينقسم حول المرشحين ، نتيجة تبني كل واحد منهم قضية مختلفة عن الآخر .







