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رشا مجدى: العالم كله يتابع أهم وأصعب انتخابات تمر على الولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:26 ص
رشا مجدى
رشا مجدى
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن العالم كله يتابع أهم وأصعب انتخابات تمر على الولايات المتحدة الأمريكية لاختيار رئيس جديد.

وأضافت  ، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن  هذه الانتخابات من أهم وأصعب الانتخابات الأمريكية لأنها تأتي مع فيروس كورونا المستجد.

وأشارت،  إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم تضررًا من هذا الفيروس ، وبالتالى كان لذلك تأثير سلبى على دونالد ترامب وهو ما قام بالعمل عليه جو بايدن فى حملة الانتخابية تلك الفترة .

وتابعت   أن ترامب مازال يعمل على الجانب الاقتصادى والصناعى فى حملة الانتخابية ،منوهة إلى أن العالم كله ينقسم حول المرشحين ، نتيجة تبني كل واحد منهم قضية مختلفة عن الآخر .


وأكدت مقدمة برنامج صباح البلد ، أن هذه الانتخابات تأتي وسط ظروف أمنية صعبة تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية فربما تقوم تظاهرات إلى جانب القلق من وجود أى أعمال عنف عقب إعلان الفائز عن الرئيس ، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات قام بالتصويت فيها عبر البريد كثر من 135 مليون ناخب  ، ومنهم من قاموا بالانتخابات المبكرة بالبريد وصلوا إلى 120 مليون منتخب  .

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