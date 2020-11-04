رشا مجدى: العالم كله يتابع أهم وأصعب انتخابات تمر على الولايات المتحدة الأمريكية

قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن العالم كله يتابع أهم وأصعب انتخابات تمر على الولايات المتحدة الأمريكية لاختيار رئيس جديد.
وأضافت ، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هذه الانتخابات من أهم وأصعب الانتخابات الأمريكية لأنها تأتي مع فيروس كورونا المستجد.
وأشارت، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم تضررًا من هذا الفيروس ، وبالتالى كان لذلك تأثير سلبى على دونالد ترامب وهو ما قام بالعمل عليه جو بايدن فى حملة الانتخابية تلك الفترة .
وتابعت أن ترامب مازال يعمل على الجانب الاقتصادى والصناعى فى حملة الانتخابية ،منوهة إلى أن العالم كله ينقسم حول المرشحين ، نتيجة تبني كل واحد منهم قضية مختلفة عن الآخر .
وأكدت مقدمة برنامج صباح البلد ، أن هذه الانتخابات تأتي وسط ظروف أمنية صعبة تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية فربما تقوم تظاهرات إلى جانب القلق من وجود أى أعمال عنف عقب إعلان الفائز عن الرئيس ، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات قام بالتصويت فيها عبر البريد كثر من 135 مليون ناخب ، ومنهم من قاموا بالانتخابات المبكرة بالبريد وصلوا إلى 120 مليون منتخب .