صحف الكويت اليوم: الصحة تكشف حقيقة عودة الحظر الجزئي في البلاد.. منافسة قوية في الانتخابات الأمريكية.. ترامب: انتصار كبير والديمقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات.. وبايدن: نحن على وشك تحقيق الفوز

الصحة الكويتية: عودة الحظر الجزئي في البلاد خيار يطرح في حال الزيادة الطردية في عدد الإصابات

بن راشد يتلقى لقاحًا تجريبيًا لـ «كورونا».. والبحرين تقرُّ استخدامه للطوارئ

البحرين تقضي بالسجن لـ 51 متهمًا بتأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية

السجن 8 سنوات لرئيسي وزراء الجزائر السابقين أويحيى وسلال

ونتائج أولية.. 227 صوتًا بالمجمع الانتخابي لبايدن و210 لترامب

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، أشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 787 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 128 ألفا و80 حالة إلى جانب تسجيل 3 وفيات نتيجة مضاعفات مرض «كوفيد ـ 19»، ليرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 789 حالة.









وأكدت الوزارة شفاء 694 حالة من المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض إلى 119 ألفا و80 حالة وبنسبة 92.97% من إجمالي الإصابات الإجمالية في البلاد.









وركزت صحيفة "الراي" على إعلان الناطق الرسمي لوزارة الصحة أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن عودة الحظر الجزئي في البلاد فهو خيار يطرح في حال الزيادة الطردية في عدد الإصابات - لا سمح الله - مثلما يحدث الآن في كثير من الدول حول العالم في القارة الأوربية والأمريكية، وأن وزارة الصحة ممثلة بالفريق الفني والمختصين في الصحة العامة والوبائيات تقوم بعرض تقرير دوري لمجلس الوزراء الموقر ويشمل ذلك بعض التصورات والمقترحات في حال الزيادة الطردية في عدد الإصابات.









وأوضحت صحيفة "الأنباء" أنه تقدم أمس 31 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات ترشحهم في تاسع أيام فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16 المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل.











وأصبح إجمالي المرشحين في كل الدوائر 364 بينهم 331 مرشحا من الذكور و33 مرشحة من الإناث.









وفي الشأن نفسه، قالت صحيفة "الوطن" إن إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلیة الیوم، الأربعاء، افتتحت باب الترشح في انتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشریعي الـ16 أمة 2020 لليوم العاشر والأخير.









وتقدم 31 مرشحًا ومرشحة إلى إدارة شئون الانتخابات بطلبات الترشيح أمس، الثلاثاء، في تاسع يوم من فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها في الخامس من ديسمبر المقبل ليبلغ إجمالي المرشحين حتى الآن 364 مرشحًا ومرشحة.









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الأنباء" بتلقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).









وكتب بن راشد في تغريدة على "تويتر" مرفقة بصورة له وهو يتلقى اللقاح: «نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أولى الدول عالميا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات».









في سياق متصل، ذكرت "الراي" أن مملكة البحرين أجازت الاستخدام الطارئ للقاح لفيروس كورونا «لأفراد الصفوف الأمامية» اعتبارا من أمس.









وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «بنا»، أعلنت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح عن إجازة مملكة البحرين الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19»، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع المصابين بفيروس «كورونا» من أبطال الصفوف الأمامية بشكل اختياري اعتبارا من أمس، بهدف توفير وسائل الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.









وقالت صحيفة "الأنباء" إن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضت امس بإدانة 51 متهما بالسجن مدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد لما أسند إليهم من تأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكابهم جرائم في إطار نشاط تلك الجماعة، وتغريم 17 متهما مبلغ مائة ألف دينار وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة تلفيات وبراءة متهم وبمصادرة المضبوطات.









وأفادت صحيفة "الوطن" بأن محكمة سيدي أمحمد الجزائرية قضت اليوم، الأربعاء، بالسجن ثماني سنوات على رئيسي وزراء البلاد السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال من بين آخرين دانتهم في قضية فساد معروفة باسم (قضية رئيس منتدى رؤساء المؤسسات).









وحكمت المحكمة كذلك على رجل الأعمال الجزائري علي حداد بالسجن 12 عاما لضلوعه في تلك القضية وبرأت أفراد أسرته.









وأدانت المحكمة في القضية أيضا وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري الأسبق عمار غول الذي حكمت عليه بالسجن سبع سنوات.









دوليا، ركزت صحيفة "الراي" على إغلاق صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.









ووفقا للنتائج الأولية، حصل بايدن على 223 صوتا مقابل 212 صوتا لترامب حتى الساعة 9:15 بتوقيت مكة المكرمة.









وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فاز بولايات إنديانا بـ11 من أصوات المجمع الانتخابي، وكنتاكي بـ 8 أصوات، وفيرجينيا الغربية بـ 5، وأوكلاهوما بـ 7، وتينيسي بـ 11، وألاباما بـ9، وأركانساس بـ 6، وميسيسبي بـ 6 أيضًا، وايومينغ بـ 3، وساوث داكوتا بـ 3، ونورث داكوتا كذلك بـ 3، و نبراسكا بـ5، ولويزيانا بـ 8، وكارولينا الجنوبية بـ9 أصوات، وكنساس بـ5 وميزوري بـ 10 أصوات ويوتا بـ6 أصوات.









كما فاز ترامب بولايات أوهايو، ومونتانا، وأيوا.









وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى ما قاله دونالد ترامب الثلاثاء أن "من حق (الأمريكيين) أن يعرفوا اسم الفائز" يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن.









بينما أوضحت صحيفة "القبس" حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الأربعاء، عن ما أسماه «انتصار كبير» وأنه سيتحدث مساء اليوم.











وأضاف ترامب: «الديمقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بذلك، ولا يمكن السماح بتوالي وصول الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع».









كما لفتت صحيفة "الوطن" إلى ما قاله المرشح الديمقراطي جو بايدن في كلمة له: «نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن غدًا أو بعد غد»، وأضاف بايدن اليوم، الأربعاء: «سيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة، وننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا». وتابع: «ولازلنا في حلبة المنافسة».









وذكرت صحيفة "الراي" أن الديمقراطيّين احتفظوا بسيطرتهم على مجلس النوّاب الأميركي لا بل إنّهم عزّزوا هذه الأغلبية في الانتخابات النصفية التي جرت أمس، الثلاثاء، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحسب تقديرات أوردتها شبكتا «فوكس نيوز» و«إيه بي سي».







