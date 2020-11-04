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محمود بسيوني: نقف أمام فوز كبير سيحققه ترامب مساء اليوم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
محمود بسيونى
محمود بسيونى
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ريهام فيكتور
قال محمود بسيونى ، كاتب صحفي ، إن الرئيس ترامب يثق في فوزه بسبب النتائج والمؤشرات الموجودة بالولايات المتأرجحة التي تشير لتقدمه على منافسة جو بايدن.

وأضاف محمود بسيونى، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن جو بايدن أيضا يمتلك أملا فى الفوز وأن الناخبين أدلوا بأصواتهم له.

وأشار إلى أن " بايدن " لم يعكس الحقيقة فى حديثة ولكن ترامب الآن لديه من المؤشرات التى بدأت تعكسها نتائج العديد من الولايات خاصة فى الولايات المتأرجحة، مضيفا أننا أمام فوز كبير سيصل إليه ترامب فى الغالب مساء اليوم، ولكنها بالتأكيد لم تحسم بينهما بعد،  وإنما المؤشرات الموجودة والتى بدأت تظهر فى كثير من مناطق المؤشرات والفوز تتحدث على تقدم كبير لترامب.

وأكد  أننا أمام فوز كبير ليست فقط على مستوى فوز رئيس أمريكا وإنما أيضا على مستوى مجلس الشيوخ والنواب.

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