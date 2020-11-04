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أخبار البلد

أستاذ إدارة محلية: إقبال متزايد على مصالحات البناء.. وأعتبرها فرصة يجب استغلالها

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
الدكتور حمدى عرفة
الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية
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ايمان البكش
أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن هناك تزايدا وزحاما على المراكز التكنولوجية والأماكن المخصصة للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه سوف يتزايد اكثر مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها الدولة للتصالح حتى 30 نوفمبر الجاري. 

وقال "عرفة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التصالح فرصة امام المواطنين لتقنين أوضاعهم، موضحًا ان مساحات التصالح في المحافظات متوسطها 100 متر، وتكلفة متر التصالح ما بين 100 الى 50 جنيها، أي أن المواطن سيدفع في مقدم التصالح حوالي 1000 جنيه، والباقي على 3 سنوات وسيستفيد في المقابل بتوفير المياه والغاز والكهرباء بشكل قانوني دون عناء، مؤكدًا أنها فرصة أمام المواطنين يجب استغلالها. 

واكد ان الحكومة قدمت العديد من التسهيلات في تسعير متر التصالح خاصةً في القرى، موضحًا أنه لا يعتقد ان هناك مزيد من التسهيلات التصالح في القرى، أما القاهرة وخاصة الأحياء الراقية فمن الممكن أن يكون هناك مزيد من التسهيلات إذا دعت الحاجة لذلك. 

وكان قد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء الى 30 نوفمبر الجاري، وذلك استجابةً لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح ،وتعد هذه هي المرة الثانية التي تمد فيها الحكومة فترة التقديم على طلبات التصالح، حيث تم مد الفترة في المرة الأولى من 30 سبتمبر إلى 30 أكتوبر الماضي. 

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