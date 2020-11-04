أستاذ إدارة محلية: إقبال متزايد على مصالحات البناء.. وأعتبرها فرصة يجب استغلالها

أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن هناك تزايدا وزحاما على المراكز التكنولوجية والأماكن المخصصة للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه سوف يتزايد اكثر مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها الدولة للتصالح حتى 30 نوفمبر الجاري.





وقال "عرفة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التصالح فرصة امام المواطنين لتقنين أوضاعهم، موضحًا ان مساحات التصالح في المحافظات متوسطها 100 متر، وتكلفة متر التصالح ما بين 100 الى 50 جنيها، أي أن المواطن سيدفع في مقدم التصالح حوالي 1000 جنيه، والباقي على 3 سنوات وسيستفيد في المقابل بتوفير المياه والغاز والكهرباء بشكل قانوني دون عناء، مؤكدًا أنها فرصة أمام المواطنين يجب استغلالها.





واكد ان الحكومة قدمت العديد من التسهيلات في تسعير متر التصالح خاصةً في القرى، موضحًا أنه لا يعتقد ان هناك مزيد من التسهيلات التصالح في القرى، أما القاهرة وخاصة الأحياء الراقية فمن الممكن أن يكون هناك مزيد من التسهيلات إذا دعت الحاجة لذلك.



