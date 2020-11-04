ترامب: لن نصمت على اى محاولة لاختطاف الانتخابات..فيديو

وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، الشكر للأمريكين والناخبين، قائلًا "شكرًا للأمريكين للدعم الذى قدموه لى حيث ان الملايين من الاشخاص صوتوا لصالحى اليوم"، مضيفًا هناك مجموعة تحاول تهميش باقى الناس ولكنى لن اقبل بذلك.









وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفى للتعليق على الانتخابات، لن نصمت على اى محاولة لاختطاف الانتخابات، مضيفًا اود ان اشكر السيدة الاولى والنائب الأول الخاص بى، مؤكدًا النتائج الليلة كانت اسطورية وكنا مستعدين للخروج والاحتفال بشئ جميل.





وأضاف فوزنا فى ولاية اهايو العظيمة، كما فوزنا فى تكساس ب700 الف صوت فرق، ولم يكن مشمولًا فى الجداول وفوزنا فى ولاية جورجيا بفارق 2.5%، كما فوزنا فى نورث كارولينا بنسبة تقدم 1.4 نقطة و77 ألف صوت.





وأكد انه فاز فى عدة ولايات لم يكن يتوقع الفوز فيها، كما انتقد تمديد التصويت فى عدد من الولايات.



