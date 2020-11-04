72 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ طفلة من الموت بأعجوبة.. صور

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7 ريختر مدينة إزمير التركية، وتسبب في إصابة العشرات من المواطنين بعد أن سقطت المنازل بداخلها المواطنون.









حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن فتاة بالغة من العمر 14 عاما عثرت عليها قوات الإنقاذ في منطقة غزمية التركية بعد ضرب زلزال قوي لها.











وتمكنت قوات الإنقاذ من مساعدة فتاة علقت تحت الأنقاض لمدة 72 ساعة، وسمع أحد رجال الإنقاذ أثناء استخراج الضحايا صوت أنين استغاثة أسفل الأنقاض.











طلبت الفتاة المساعدة من المنقذين، فأخرجوها من تحت الأنقاض وقاموا بطلب الإسعاف لنقلها بسرعة إلى المستشفى على الفور، وخرجت الفتاة من تحت الأنقاض وسط تصفيق حار من الأهالي لرجال الإنقاذ.











جدير بالذكر أن الزلزال تسبب في وفاة 62 شخصا حتى الآن، وما زالت قوات الإنقاذ تستخرج جثث الضحايا من تحت الأنقاض ويتم إرسال المصابين إلى المستشفى.