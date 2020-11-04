محمد صلاح: الرجاء يتفوق فى الالتحامات والمهارة.. والشخصية سلاح الزمالك

علق محمد صلاح المدير الفني السابق لنادى الزمالك على حظوظ الفارس الأبيض فى مباراة الإياب الليلة أمام الرجاء فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.





قال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق فى تصريحات له: يتعين على عناصر الفارس الابيض الحذر فى لقاء الإياب واتباع اسلوب الضغط مع الحفاظ على التوازن الدفاعي.





وأضاف: فريق الرجاء البيضاوي لن يفتح خطوطه وسوف يغلقها ويعتمد على أخطاء الزمالك.





وقال: خط الدفاع لفريق الرجاء البيضاوي ليس بالقوي ويعتمدون على التسديدات من خارج منطقة الجزاء.





وأشار محمد صلاح الى ان المباراة لن تنتهى الا بصافرة الحكم السنغالي نداى مشددا على أن الزمالك سيكون مهددة رغم فوزه بهدف.





أوضح أن فريق الرجاء البيضاوي فى الالتحامات البدنية أقوى لكن المهارة تصب فى صالح عناصر الزمالك.





لفت إلى أن المهارات الفردية والشخصية تميز لاعبي الزمالك لاسيما فى اللقاءات التى تتسم بالحساسية أمام الفرق العربية.





نوه إلى أن مباراة الرجاء البيضاوي الليلة صعبة معربا عن أمله أن يتخطى الزمالك عقبة الفريق المغربي وبلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا.