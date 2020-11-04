الأوقاف تعلن: تحصيل 145.3 مليون جنيه إيرادات خلال أكتوبر.. وانطلاق مبادرة نتعايش باحترام متبادل.. الثلاثاء المقبل.. وبدء برنامج شباب علماء الأوقاف يناير المقبل باختيار أفضل 150 إماما

الأوقاف تعلن:

تحصيل 145.3 مليون جنيه إيرادات خلال أكتوبر

انطلاق مبادرة نتعايش باحترام متبادل.. الثلاثاء المقبل

انطلاق برنامج شباب علماء الأوقاف يناير المقبل باختيار أفضل 150 إماما





أعلنت وزارة الأوقاف أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 10/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م مبلغًا قدره 145.347.236 جنيه بنسبة 116% من الربط الفعلي بزيادة قدرها 23.320.966 جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 19%.







وأضافت الأوقاف في بيان، الأربعاء، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت سبعة أرقام قياسية في الأرباح والمتحصلات الشهرية في خمسة أشهر، منها المتحصلات الشهرية في أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، حيث حصّلت في كل شهر على حدة متحصلات أعلى من أي شهر نظير له في السابق، كما حصلت أعلى عائد سنوي في تاريخ الهيئة في 30/ 6/ 2020م، وأعلى عائد في الربع الأول من العام الماضي 2020م قياسا بنظيره من أي عام مضى.





وأوضحت الوزارة: "في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عن الفترة من 1/ 7/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م، حققت الهيئة مبلغًا وقدره 460.731.985 جنيه بنسبة 114% من الربط الفعلي بزيادة قدرها 113.320.492 جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 33%، وذلك نظرًا للروح العالية التي يعمل بها جميع العاملين بالهيئة في المرحلة الراهنة وإدراكهم لأهمية صون مال الوقف والحرص على استثماره.









من ناحية أخرى، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق برنامج "شباب علماء الأوقاف" في شهر يناير المقبل 2021م، وذلك باختيار 150 من أفضل الأئمة تحت سن الأربعين والعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والمهارية، وإعدادهم إعدادًا متميزًا ليكونوا في قاطرة جيل المستقبل في مجال العمل الدعوي، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية ببناء الوعي وبناء الشخصية معًا، وفي ضوء برامجها المتعددة والمتنوعة في ذلك.









وأضافت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية: "سيتم اختيار الأئمة بالتمثيل النسبي لجميع محافظات مصر مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية والنائية".









وطالبت الوزارة جميع المديريات ترشيح الأعداد المسجلة أمام كل محافظة من أفضل الأئمة المتميزين علميًّا ومهاريًّا ودعويًّا وأداءً وانضباطًا بمساجدهم ممن هم تحت سن الأربعين ويجيدون استخدام الكمبيوتر والتعامل مع التقنيات الحديثة.







