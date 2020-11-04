ترامب يلجأ لـ سيناريو السراب الأحمر لإشعال فوضى الانتخابات.. يعلن النصر المبكر قبل اكتمال فرز الأصوات.. يجر أمريكا لدوامة التزوير والتضليل.. وحملة بايدن تكافح الخطة الخبيثة

ترامب يلجأ لـ سيناريو السراب الأحمر لإشعال الانتخابات

الرئيس الأمريكي يهدد بالذهاب للمحكمة العليا

حملة بايدن: محامونا جاهزون لمعركة قضائية أمام ترامب









خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، الأربعاء، في مؤتمر بالبيت الأبيض، ليعلن عن فوزه بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من عدم وجود نتيجة مؤكدة بذلك.









وقال ترامب في كلمته: "بصراحة لقد فزنا في هذه الانتخابات"، مهددا بالذهاب للمحكمة العليا الأمريكية للاعتراض على تعداد الأصوات وحتى لا يتم تزوير النتائج.









وهذا ما تحدثت عنه صحيفة "جارديان" البريطانية، في تقرير لها، قائلة إن ترامب سيستخدم سيناريو بسيط ليلة فرز الأصوات، وذلك بإعلان فوزه حال تقدمه في ولايات حاسمة في النتائج المبدئية.









وذكرت الصحيفة البريطانية، أن السيناريوهات الخاصة بكيفية وقوع كارثة انتخابية في الولايات المتحدة تتضمن دعاوى قضائية وخسارة أوراق اقتراع وأعمال شغب، وغيرها من أزمات أخرى محتملة.









لكن هناك سيناريو واحدا أبسط بكثير لفوضى ليلة الانتخابات، يراه العديد من المحللين أنه من بين أكثر السيناريوهات منطقية، والذي يعرف باسم "السراب الأحمر"، وذلك بعد أن يبدو ترامب يتقدم في السباق الرئاسي، ويعلن النصر قبل فرز جميع الأصوات.









وقال جوليان كاسترو، وزير الإسكان السابق في إدارة أوباما، في مقطع فيديو سجله كإعلان للخدمة العامة للناخبين، إن السراب الأحمر "يبدو وكأنه سيناريو شرير، ومخادع".









وذكرت الصحيفة أنه في ليلة الانتخابات، هناك احتمال حقيقي أن تُظهر النتائج تقدم الجمهوريين في وقت مبكر، قبل فرز جميع الأصوات، ليبدأوا بعدها في التظاهر بحدوث شيء مخيف عندما تتغير النتائج لصالح الديمقراطيين.









ولفتت الصحيفة إلى أنه في السيناريو، سيتم إعلان فوز ترامب على شبكة "فوكس نيوز" التليفزيونية المحافظة كما سيفعل الجمهوريون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.









وبحلول الوقت الذي تظهر فيه النتائج النهائية بفوز جو بايدن بالرئاسة، والتي تأتي ربما بعد أيام، سيكون تم بالفعل جر نتيجة الانتخابات الحقيقية في دوامة من المعلومات المضللة والفوضى.









وهذا ما تحدث عنه ترامب في كلمته اليوم، عندما قال: "لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات. الملايين من الناس صوتوا لنا وهناك مجموعة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك".









وعلقت حملة منافسه الديمقراطي جو بايدن، على تهديده، مؤكدة أنها ستتصدى لهذه الخطوة، واصفة تصريحات ترامب بأنها "مشينة وغير مقبولة".



وشددت حملة بايدن على أنه إذا ذهب ترامب إلى المحكمة لمنع "فرز الأصوات بشكل سليم" فسيتصدى له الفريق القانوني للحزب الديمقراطي.



وأضافت الحملة: "محامونا جاهزون لمعركة قضائية إذا ذهب ترامب إلى المحكمة لوقف فرز الأصوات".







كما قال ترامب في تغريدة سابقة إن الحزب الديمقراطي يحاول سرقة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.









وكتب على حسابه بموقع "تويتر": "وصلنا إلى نجاح كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلوا ذلك، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!"، لينقلب عليه بعدها موقع "تويتر"، ويضع تحذيرا عليها، لما تتضمنه من معلومات مضللة بشأن الانتخابات.









بالنسبة لبعض المسئولين، السيناريو واقعي للغاية، ومن المتوقع حدوث تأخير محتمل لعدة أيام في فرز الأصوات في فيلادلفيا، التي تعد أصواتها في الغالب من الديمقراطيين حاسمة بالنسبة لـ جو بايدن لحسم ولاية بنسلفانيا.









وأشارت الصحيفة، إلى أن التأخير الذي سيكون مطلوبًا لإنهاء عد الأصوات قد يكون وقتًا كافيًا للرئيس الحالي لإثارة الشكوك حول النتيجة، وهي محاولة بدأها بالفعل.









وجاء ذلك في أول مناظرة رئاسية سبتمبر الماضي، عندما قال ترامب: "تحدث أشياء سيئة في فيلادلفيا"، محذرًا من "عشرات الآلاف من أوراق الاقتراع التي يتم التلاعب بها".









ويقول المسئولون والناشطون الحاليون والسابقون في ولاية بنسلفانيا، إن الترياق المضاد لـ"السراب الأحمر" بسيط مثل السيناريو نفسه.









يجب أن يفهم الجمهور، كما يقول هؤلاء المسئولون، أن فيلادلفيا لن تكون قادرة على الإبلاغ عن نتيجة انتخاباتها ليلة 3 نوفمبر، وقد لا تتمكن من القيام بذلك لعدة أيام بعد ذلك، بسبب الظروف الاستثنائية التي أحدثها الوباء.









في المقابل، من المرجح أن تثير زيادة أصوات الديمقراطيين خارج فيلادلفيا، تصورًا بتأرجح كبير في الولاية إلى بايدن.









وأخيرًا، قد يكون هذا التأرجح كبيرًا بما يكفي لتغيير الزمام الذي قد يبنيه ترامب في المقاطعات الريفية في أماكن أخرى من الولاية - ليبدو وكأنه يحول ولاية بنسلفانيا من "الأحمر" إلى "الأزرق" - وربما يقرر هذا الانتخابات بأكملها.