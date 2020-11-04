مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بـالمدرسة النووية في الضبعة

تابع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة الفنية التكنولوجية النووية المتقدمة بمدينة الضبعة .









وتابع مدير التعليم شرح المعلمين للمواد الدراسية بالفصول التعليمية، وتفعيل التدريب العملي للطلاب بالورش الكهربية والميكانيكية والتكنولوجية بالإضافة إلي التزام مسئولي المدرسة بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد داخل المبني المدرسي وفي فندق الإقامة .





وأوضح وكيل الوزارة أن تعليم مطروح حريص علي تسخير كافة الجهود والإمكانات لمواصلة تحقيق منظومة تعليمية متكاملة في تلك المؤسسة التعليمية المتميزة والتي أنشأتها الدولة لتكون نقطة مضيئة للتعليم الفني المصري بما تضمه من الطلاب الفائقين والمتميزين على مستوى الجمهورية.





كما قام الدكتور سمير النيلي بمتابعة انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة والالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمدارس منطقة رأس الحكمة وقرية كشوك عميرة شرق مطروح يرفقه مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مرسي مطروح التعليمية وأعضاء أقسام المتابعة الميدانية والشئون القانونية والتخطيط والصيانة واللامركزية بإدارة مطروح .





و تابع وكيل الوزارة شرح المعلمين للحصص بالفصول الدراسية وتفعيل الأنشطة التعليمية بالإضافة الي إلتزام المدارس بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول وارتداء الكمامات الطبية بالمدارس .





وقام مدير تعليم مطروح بمتابعة مستوي القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الثلاث الأولي بمدرسة كشوك عميرة الابتدائية مشيدا بجهود معلمي اللغة العربية في الارتقاء التدريجي بالمستوي اللغوي لطلاب المدارس الابتدائية.



