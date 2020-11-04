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تعليم

وفد وزاري يتفقد عددا من المدارس في العريش

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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احمد صالح
حضر حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، والوفد الوزارى من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي ، ووليد شلبى مدير عام الشئون الإدارية، ومحمد السباعى مدير المكتب الفنى للإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة طابور الصباح اليوم الأربعاء ، بمدارس التربية الخاصة.


حيث اطمأنت اللجنة الوزارية على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة باامدارس ، مؤكدين على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الآمنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على طلاب مدارس المحافظة .

وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم ، ان اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوسه، المحافظ، وافق على ادراج مقترح بإطلاق اسم الشهيدة مديحة صالح على مدرسة اقطية الابتدائية ، وسيتم عرضه على اللجنة العليا للتسميات للموافقة .

وكانت مديحه صالح قد أستشهدت مع عدد من أفراد أسرتها فى حادث عبوات ناسفة بمنزلهم بقرية اقطية مركز بئر العبد ، وكانت تعمل موجهة بالتربية والتعليم



ووافق اللواء شوشه، علي قبول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات حتى الخمس سنوات حيث سيتم فتح القاعات للاطفال حسب السن من الأكبر الأصفر.

رافق الوفد كل من : الدكتورة عزه كمال مدير إدارة التربية الخاصة و إيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الابتدائي وخالد أبو سلمه مدير إدارة التعليم الإعداد

وفد وزاري يتفقد عددا من المدارس في العريش
وفد وزاري يتفقد عددا من المدارس في العريش
وفد وزاري يتفقد عددا من المدارس في العريش

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