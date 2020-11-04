150 طعنا في يومين.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال اليومين الماضيين عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب حتي الآن 150 طعنا، علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للنتائج يوم الأحد الماضي.





وكانت المحكمة استقبلت يوم الاثنين الماضي 75 طعنا، وقررت حجز 44 طعنا للفصل فيهم بجلسة السبت المقبل 7 نوفمبر، فيما قررت تأجيل باقي الطعون لنظرها بجلسة السبت أيضًا، ليصبح يوم السبت هو الفصل النهائي في جميع الطعون المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس النواب.



