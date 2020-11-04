مسئول مصرفي: 400 مليار دولار تدفقات نقد أجنبي منذ تحرير سعر الصرف

كشف مصدر مصرفي مسئول أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغ منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن، أكثر من 400 مليار دولار.





وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بجانب الصادرات، ولا تشمل قروض المشروعات.





وأضاف المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف نجح في استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالإضافة إلى تحسن تصنيفات الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، وساهم في تفوق مصر على جميع الاقتصادات الناشئة.



