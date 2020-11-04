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منوعات

من 10 جنيهات لـ 500 جنيه.. أسعار الورد فى الفلانتين.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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احمد قطب - عدسة : ايهاب اشرف

يحتفل المصريون بعيد الحب المصري في 4 نوفمبر من كل عام، و بدأ الاحتفال به منذ 32 عاما على يد الصحفي الكبير  مصطفى أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم ودعي المصريين إلى الحب والتسامح والسلام النفسي في هذا اليوم .

ورصدت عدسة صدي البلد استعدادات محلات الورد والهدايا لهذا اليوم .

في البداية يقول ايهاب صاحب احد محلات الورد والهدايا بشبرا بداء الاحتفال بعيد الحب المصري منذ أكثر من ٢٠ عام حيث دعي له الكاتب الصحفي الكبير مصطفي امين وعندما بدأت عيد الحب كان الاقبال علي الورد ضعيف جدا .

وأضاف ايهاب بعد فترة ارتفع نسبة المحتفلين بعيد الحب المصري وأصبح يقام له استعدادات كبيرة مثل عيد الحب العالمي وانتشر شراء الورد في هذه المناسبة التي تدعوا الي الحب والتسامح .

واوضح ايهاب ان يوجد انواع و الوان كثيرة من الورد في منه الأحمر والأصفر والأبيض والروز موضحا ان الورد الأحمر يدل علي الحب والورد الأصفر غيرة والأبيض صفاء والموف للعزاء .

وأشار ايهاب ان يبداء سعر بوكيه الورد بدايتا من ١٠ جنيهات ويصل الي ٥٠٠ جنيها بيختلف باختلاف نوع الورد وعدد الورد الموجود في البوكيه.

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