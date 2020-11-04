لإقامة مشروعات استثمارية.. بروتوكول تعاون بين الوادي الجديد وهيئة تنمية الصعيد

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك لإقامة مشروعات استثمارية زراعية وصناعية وتذليل كافة المعوقات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمحافظة.





وأشار الزملوط، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، إلى أنه جرى الإنفاق على إقامة مشروعات زراعة النباتات العطرية والطبية ذات العائد الاقتصادي المرتفع وإنشاء مصانع ملحقة لتصنيع المنتجات القائمة على هذه النباتات، مما يزيد من القيمة المضافة والعائد الاقتصادي منها ويفتح المجال لتوفير المزيد من فرص العمل.

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من جانب اخر أعلن فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والزراعة لإقامة مشتل بيئي بمركز الخارجة.





وقال المهندس حاتم عبد الراضي، مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، إنه جرى رفع مساحة 5 أفدنة شمال مطار الخارجة، لإقامة مشتل بيئي لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة وبعض أنواع الأشجار المثمرة لسد احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة من هذه الأشجار.



