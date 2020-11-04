الأوقاف: إلغاء ترخيص الخطابة لإمام بالشرقية ومنعه من صعود المنبر

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إلغاء ترخيص عبد الوهاب مصطفى مصطفى خضر ( خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الشرقية )، وذلك لما نسب إليه من تصرفات لا تتسق والسماح له بصعود المنبر، مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية ، وأصبح لا علاقة له بالوزارة من تاريخه ، وعلى مديرية أوقاف الشرقية سرعة التنفيذ .





من ناحية أخرى قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إطلاق برنامج “شباب علماء الأوقاف” في شهر يناير المقبل 2021م ، وذلك باختيار 150 من أفضل الأئمة تحت سن الأربعين والعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والمهارية، وإعدادهم إعدادًا متميزًا ليكونوا في قاطرة جيل المستقبل في مجال العمل الدعوي ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية ببناء الوعي وبناء الشخصية معًا ، وفي ضوء برامجها المتعددة والمتنوعة في ذلك .





وأضافت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية سيتم اختيار الأئمة بالتمثيل النسبي لجميع محافظات مصر مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية والنائية .





وطالبت الوزارة جميع المديريات ترشيح الأعداد المسجلة أمام كل محافظة من أفضل الأئمة المتميزين علميًّا ومهاريًّا ودعويًّا وأداءً وانضباطًا بمساجدهم ممن هم تحت سن الأربعين ويجيدون استخدام الكمبيوتر والتعامل مع التقنيات الحديثة .