محافظ بورسعيد: لدينا أكبر مدينة صناعية تصديرية في العالم.. فيديو

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه يعمل على تحويل المحافظة من أكبر مدينة تجارية إلى أكبر مدينة صناعية تصديرية في العالم .





وأضاف " عادل الغضبان " خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على قناة "mbc masr 2"، أن يوجد العديد من المقاومات اللازمة لتأهيل " بورسعيد " لغزو الأسواق العالمية ، من خلال المنتجات المتميزة التنافسية ذات الجودة العالية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة وزارة الخارجية.





وأكد " عادل لمعي " عضو مجلس الشيوخ ، أنهم يحتاجون إلى مساعد داعم للشباب الذين يقومون بتصنيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ، ثم الصناعات الكبيرة لتصديرها إلى جميع السوق الافريقية .





وتابع " لمعي"، أن الدولة والقيادة السياسية تهتم بأفريقيا ، وهذا يُشير إلى البدء بمحافظة " بورسعيد " ، بسبب موقعها الجغرافي ، وتنوع المناطق الصناعية داخلها ، لذلك فهي منبع التنمية الصناعية التصديرية الخدمية للسوق الأفريقية .





وأضاف الدكتور عبد العزيز شريف، مدير إدارة الدول والمنظمات الافريقية ووحدة الكوميسا، أن الخطة في مصر لعرض استراتيجية التمثيل التجاري للتحرك نحو السوق الافريقية على تجمعات الأعمال المختلفة داخل جمهورية مصر العربية ، بدأت من خلال محافظة " بورسعيد "

وتابع " شريف " مدير إدارة الدول والمنظمات الافريقية ووحدة الكوميسا، أنهم بدأوا بمحافظة " بورسعيد " لتشجيع باقي تجمعات الأعمال للتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري للتحرك نحو السوق الأفريقية.





وأكمل اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، أن بورسعيد تحتوي على 11 مصنع عملاق ، بتكلفة استثمارية ، حيث تعمل هذه المصانع على تصدير المنتجات للسوق الافريقية، بالإضافة إلى المصانع التي تم إنشاؤها في عام 2016 ، تم تفعيلها وبدأت بالفعل عملية التصدير لأفريقيا.