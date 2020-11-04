AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ بورسعيد: لدينا أكبر مدينة صناعية تصديرية في العالم.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه يعمل على تحويل المحافظة من أكبر مدينة تجارية إلى أكبر مدينة صناعية تصديرية في العالم .

وأضاف " عادل الغضبان " خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على قناة "mbc masr 2"، أن يوجد العديد من المقاومات اللازمة لتأهيل " بورسعيد " لغزو الأسواق العالمية ، من خلال المنتجات المتميزة التنافسية ذات الجودة العالية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة وزارة الخارجية.

وأكد " عادل لمعي " عضو مجلس الشيوخ ، أنهم يحتاجون إلى مساعد داعم للشباب الذين يقومون بتصنيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ، ثم الصناعات الكبيرة لتصديرها إلى جميع السوق الافريقية .

وتابع " لمعي"، أن الدولة والقيادة السياسية تهتم بأفريقيا ، وهذا يُشير إلى البدء بمحافظة " بورسعيد " ، بسبب موقعها الجغرافي ، وتنوع المناطق الصناعية داخلها ، لذلك فهي منبع التنمية الصناعية التصديرية الخدمية للسوق الأفريقية .

وأضاف الدكتور عبد العزيز شريف، مدير إدارة الدول والمنظمات الافريقية ووحدة الكوميسا، أن الخطة في مصر لعرض استراتيجية التمثيل التجاري للتحرك نحو السوق الافريقية على تجمعات الأعمال المختلفة داخل جمهورية مصر العربية ، بدأت من خلال محافظة " بورسعيد " 
وتابع " شريف " مدير إدارة الدول والمنظمات الافريقية ووحدة الكوميسا، أنهم بدأوا بمحافظة " بورسعيد " لتشجيع باقي تجمعات الأعمال للتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري للتحرك نحو السوق الأفريقية.

وأكمل اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، أن بورسعيد تحتوي على 11 مصنع عملاق ، بتكلفة استثمارية ، حيث تعمل هذه المصانع على تصدير المنتجات للسوق الافريقية، بالإضافة إلى المصانع التي تم إنشاؤها في عام 2016 ، تم تفعيلها وبدأت بالفعل عملية التصدير لأفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامع: بورسعيد مؤهلة لتكون مركزا صناعيا ولوجيستيا لضخ صادراتنا للأسواق الخارجية

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع محافظ بورسعيد سبل تعزيز حركة الاستثمار الصناعي بالمحافظة

لبحث فرص التصدير لـ إفريقيا.. انطلاق مؤتمر جمعية رجال الأعمال وغرفة ملاحة بورسعيد

14 مليار جنيه استثمارات في 301 مصنع جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يفتتح لقاء الكوميسا والتمثيل التجاري للتحرك نحو الأسواق الإفريقية

توقيع بروتوكول حق الانتفاع بقرية الكروان بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان العقارية

ترشيحاتنا

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية

أعراض غريبة وخبيثة تدل على الإصابة بـ فيروس كورونا

خطأ فادح أمام الكاميرات.. بايدن يتعرض للإحراج مجددا بسبب حفيدته.. صور

ضربتان لـ ترامب.. التلفزيون الأمريكي يتجاهل فوزه وخروج مظاهرات ضده

نشوى مصطفى تتصدر تريند جوجل بعد اعلان اصابتها بـ كورونا

الأسعار الرسمية لسيارات جيب في مصر 2020 – 2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حقيقة عودة إنتاج فيات 127 التاريخية.. صور

حكاية شارع.. كلوت بك من قائد النهضة الطبية إلى قبلة للبغاء فى مصر

الأسعار الرسمية لسيارات جيب في مصر 2020 – 2021