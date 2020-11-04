شاهد.. كيف تتعامل مع الشخص الفضولي؟

قال محمد زكريا، مدير الأكاديمية الفرنسية للتدريب بفرنسا، إننا نتعامل كل يوم مع أشخاص فضولية بالفطرة، ومنهم من تربى ونشأ على الفضول.





وأضاف محمد زكريا ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الأشخاص التى تربت على كونها فضولية تنشأ على كونها شخص ناصح قادر على جلب المعلومة .





وأشار إلى أن هناك ناس فضولها مرضى ، تسأل فى خصوصيتك الشخصية ،منوهًا إلى أننا شعوب عاطفية ونتعامل بالعشم ، مع أن بعض الاسئلة ربما تكون خطأ فيها الفضول .



