شاهد.. كيف تتعامل مع الشخص الفضولي؟

قال محمد زكريا، مدير الأكاديمية الفرنسية للتدريب بفرنسا، إننا نتعامل كل يوم مع أشخاص فضولية بالفطرة، ومنهم من تربى ونشأ على الفضول.
وأضاف محمد زكريا ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الأشخاص التى تربت على كونها فضولية تنشأ على كونها شخص ناصح قادر على جلب المعلومة .
وأشار إلى أن هناك ناس فضولها مرضى ، تسأل فى خصوصيتك الشخصية ،منوهًا إلى أننا شعوب عاطفية ونتعامل بالعشم ، مع أن بعض الاسئلة ربما تكون خطأ فيها الفضول .
وتابع أن هناك أشخاص فضولية وكثيرة الإلحاح بشكل كبير ، لابد من الرد القاسى عليهم حتى نتخلص منهم ، ولا يجب أن تخجل من عمل ذلك .