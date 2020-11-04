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توك شو

شاهد.. كيف تتعامل مع الشخص الفضولي؟

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:31 م
محمد زكريا
محمد زكريا
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ريهام فيكتور
قال محمد زكريا، مدير الأكاديمية الفرنسية للتدريب بفرنسا، إننا نتعامل كل يوم مع أشخاص فضولية بالفطرة، ومنهم من تربى ونشأ على الفضول.

وأضاف محمد زكريا ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الأشخاص التى تربت على كونها فضولية تنشأ على كونها شخص ناصح قادر على جلب المعلومة .

وأشار إلى أن هناك ناس فضولها مرضى ، تسأل فى خصوصيتك الشخصية ،منوهًا إلى أننا شعوب عاطفية ونتعامل بالعشم ، مع أن بعض الاسئلة ربما تكون خطأ فيها الفضول .

وتابع أن هناك أشخاص فضولية وكثيرة الإلحاح بشكل كبير ، لابد من الرد القاسى عليهم حتى نتخلص منهم ، ولا يجب أن تخجل من عمل ذلك .

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