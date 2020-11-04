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استشارى أوبئة: الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر انتشارًا ولكن أقل شراسة..فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور اسلام عنان، استشارى الاوبئة، إنه إذا وصلنا لـ 30 حالة وفاة في اليوم سندخل السيناريو الأوروبي في جائحة كورونا، لافتًا إلى أن هناك سيناريوهين حدثوا فى بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا حيث سجلت أعددا اصابة كبيرة جدًا فى الفترة الاخيرة حيث سجلت فرنسا 6 مرات اعداد الإصابة التى سجلتها فى الموجة الماضية.

وأضاف الدكتور اسلام عنان، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن فيروس كورونا أقوى فى الانتشار فى الموجة الثانية عن الاولى، منوهًا أن نسبة الوفيات وصلت إلى 500 وفاة يوميًا فى أوروبا، بينما فى آسيا ارقام الاصابات وصلت إلى أكثر من الضعف من ذروة انتشار فيروس كورونا الاولى.

وتابع ان شراسة فيروس كورونا تعتمد على متوسط السن والعادات الصحية والتغذية، مؤكدًا أن جسم الانسان يكون أضعف من جسمه فى الصيف، موضحًا أن اعداد الاصابات بفيروس كورونا يزيد فى مصر.

وأشار إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر انتشارًا ولكن أقل شراسة، ومن الممكن ان نتحكم فى درجة الانتشار من خلال الاجراءات الاحترازية.

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