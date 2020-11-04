عقب محاوله انتحارها.. وضع موظفة صحة بالمنوفية تحت الملاحظة

كشف مصدر طبي، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية، لموظفة إدارة الباجور الصحية، التي ألقت نفسها من الدور الخامس أمس، نافيا ماتم نشره عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، عن وفاة الموظفة داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي.





وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في المنوفية، أن موظفة الإدارة الصحية بالباجور تخضع للعلاج وتحت الملاحظة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وحضرت للمستشفى بإشتباه نزيف داخلي بالبطن، وإشتباه بكسر في العمود الفقري وأن حالتها حتى الأن غير مستقرة.



