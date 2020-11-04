رئيس جامعة بنى سويف يستمع لآراء ومقترحات العاملين أثناء توقيعهم ويوجه بسرعة حل مشاكلهم

تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، ولليوم الثاني على التوالي سير العمل بمقر توقيع العاملين بالجامعة للحضور والانصراف ببصمة الوجه ضمن جولاته التفقدية للاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





واستمع الدكتور منصور لآراء ومقترحات عدد من العاملين أثناء توقيعهم بالحضور موجهًا بتذليل كافة العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.





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