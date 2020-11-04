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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف يستمع لآراء ومقترحات العاملين أثناء توقيعهم ويوجه بسرعة حل مشاكلهم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:52 م
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ولليوم الثاني على التوالي  سير العمل بمقر توقيع العاملين بالجامعة للحضور والانصراف ببصمة الوجه ضمن جولاته التفقدية للاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستمع الدكتور منصور لآراء ومقترحات عدد من العاملين أثناء توقيعهم بالحضور موجهًا بتذليل كافة العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.

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وشدد رئيس الجامعة علي العاملين بضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية حرصًا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

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