اعتقال شخص من أمام مدرسة فرنسية هدد مدرسيها بانتقام مرعب

قامت قوات الأمن الفرنسية باعتقال رجل أطلق تهديداته الجزافية، ضد معلمين في مدرسة أتيس مونس، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.





وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن التهديدات التي أطلقها الرجل أصابت معلمة بالضيق فأخبرت الشرطة التي حضرت ولاحقت الرجل من أمام المدرسة.





وقالت المعلمة ، إن التهديد لم يوجه لشخصها بشكل مباشر ولكنها شاهدت رجلا يجري أمام المدرسة ويصرخ متوعدا بالثأر، وكان يردد عبارة: "سوف يدفع المدرسون ثمنا".





واعتقلت الشرطة الرجل ويجري التحقيق معه دون أن يتم الافصاح عن هويته أو إذا ما كان يمر بأزمة نفسية أم لا.





وألقى الأمن القبض على الرجل بعد حادثة جرت في شوارع باريس اعتقلت فيها قوات الأمن رجل كان يسير في المترو ويحمل معه ساطور قاتل.





كما وتأتي هذه الحادثة وغيرها بعد مرور أسبوعين على إقدام شاب على ذبح مدرس في ضواحي باريس بعد قيام المدرس بعرض صورة كاريكاتورية للنبي عليه الصلاة والسلام .





كذلك شهدت فرنسا نهاية الأسبوع الماضي هجوما إرهابيا وقع أمام كنيسة في مدينة نيس وخلف 4 قتلى.











