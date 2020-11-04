AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتقال شخص من أمام مدرسة فرنسية هدد مدرسيها بانتقام مرعب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:41 م
صورة لمنفذ هجوم فيينا
صورة لمنفذ هجوم فيينا قبل أيام
Advertisements
محمد علي
قامت قوات الأمن الفرنسية باعتقال رجل أطلق تهديداته الجزافية، ضد معلمين في مدرسة أتيس مونس، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن التهديدات التي أطلقها الرجل أصابت معلمة بالضيق فأخبرت الشرطة التي حضرت ولاحقت الرجل من أمام المدرسة.

وقالت المعلمة ، إن التهديد لم يوجه لشخصها بشكل مباشر ولكنها شاهدت رجلا يجري أمام المدرسة ويصرخ متوعدا بالثأر، وكان يردد عبارة: "سوف يدفع المدرسون ثمنا".

واعتقلت الشرطة الرجل ويجري التحقيق معه دون أن يتم الافصاح عن هويته أو إذا ما كان يمر بأزمة نفسية أم لا.

وألقى الأمن القبض على الرجل بعد حادثة جرت في شوارع باريس اعتقلت فيها قوات الأمن رجل كان يسير في المترو ويحمل معه ساطور قاتل.

كما وتأتي هذه الحادثة  وغيرها بعد مرور أسبوعين على إقدام شاب على ذبح مدرس في ضواحي باريس بعد قيام المدرس بعرض صورة كاريكاتورية للنبي عليه الصلاة والسلام .

كذلك شهدت فرنسا نهاية الأسبوع الماضي هجوما إرهابيا وقع أمام كنيسة في مدينة نيس وخلف 4 قتلى.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قطع رأس مدرس باريس.. فرنسا تشن حملة اعتقالات موسعة

ذبح مدرس قرب باريس.. القتيل تلقى تهديدات بعد عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد

عرض رسوما مسيئة للنبي محمد.. التفاصيل الكاملة لذبح مدرس قرب باريس

عرض رسوما مسيئة للرسول.. تفاصيل جديدة عن ذبح مدرس فى العاصمة الفرنسية باريس

فرنسا تكشف: جهات أصدرت فتوى لقتل مدرس باريس

مسيرة حاشدة في باريس لتكريم المدرس الفرنسي المسيء للرسول.. فيديو

ترشيحاتنا

منهم غادة عادل.. مخرج برنامج الترابيزة يكشف عن ضيوف حلقاته المقبلة

مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي .. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

هطول أمطار بغزارة في الإسكندرية.. شاهد

قرارعاجل من التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة..تفاصيل

زيارة سرية.. الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الرجاء المغربي

ننشر رابط متابعة غياب طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية على موقع وزارة التربية والتعليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ 46 عاما.. جنازة بـ 3 أفراد تحولت لـ عيد الحب المصري 4 نوفمبر.. القصة الكاملة

تعرف على حقيقة عودة إنتاج فيات 127 التاريخية.. صور

حكاية شارع.. كلوت بك من قائد النهضة الطبية إلى قبلة للبغاء فى مصر