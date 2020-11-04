اعتقال رجل في فرنسا هدد المدرسين بالانتقام

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا أطلق خلال الأيام الأخيرة تهديدات ضد مدرسين في مدرسة ببلدية أتيس مونس، بالقرب من باريس.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، تلقت الشرطة شكوى من مُدرسة مساء الاثنين الماضي، قالت إنها شاهدت رجلا يجري أمام المدرسة ويصرخ متوعدا "بالثأر لله والنبي محمد"، وكان يردد عبارة: "سوف يدفع المدرسون ثمنا".





وتأتي هذه الحادثة بعد مرور أسبوعين على إقدام شاب على ذبح مدرس في ضواحي باريس بعد قيام المدرس بعرض صورة كاريكاتورية للنبي محمد في أثناء الفصل الخاص بحرية التعبير.





كذلك شهدت فرنسا نهاية الأسبوع الماضي هجوما إرهابيا وقع أمام كنيسة في مدينة نيس وخلف 3 قتلى.