أخبار التوك شو.. استشاري أوبئة يحذر: الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر انتشارًا.. وتوقعات باندلاع أعمال عنف بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:









عرضت فضائية "تن" لقطات عن، تفقد محافظ الإسكندرية الشوارع المتضررة من الأمطار ومتابعة عملية تصريف المياه.





ووفقا للتقرير، قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بتفقد الشوارع المتضررة من الأمطار بالمحافظة ومتابعة عملية تصريف المياه.





وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد بالشارع لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال النوة الحالية واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.









قال الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك تقريرا صدر مؤخرا يفيد بأن 22% من الجمهوريين قالوا إنه إذا فاز الرئيس ترامب في السباق الانتخابي الرئاسي، سيحدث عنف ومظاهرات.









وأضاف ماك شرقاوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على قناة "mbc masr 2"، أنه في المقابل قال 16% من الجمهوريين إذا خسر "ترامب" سيحدث عنف أيضًا، بالإضافة إلى أن شراء الأسلحة زاد بنسبة 100% عن نسبتها للشهر الماضي.









وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن وجود 360 مليون قطعة سلاح مع 120 مليون مواطن أمريكي، بالإضافة إلى وجود 267 ميليشا عسكرية مرخصة في الولايات المتحدة، سيؤدى إلى إشعال النيران مع حشد وشحن الشعب الأمريكي بين الجهتين الديمقراطيين والجمهوريين.









قال الدكتور اسلام عنان، استشارى الاوبئة، إنه إذا وصلنا لـ 30 حالة وفاة في اليوم سندخل السيناريو الأوروبي في جائحة كورونا، لافتًا إلى أن هناك سيناريوهين حدثوا فى بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا حيث سجلت أعددا اصابة كبيرة جدًا فى الفترة الاخيرة حيث سجلت فرنسا 6 مرات اعداد الإصابة التى سجلتها فى الموجة الماضية.





وأضاف الدكتور اسلام عنان، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن فيروس كورونا أقوى فى الانتشار فى الموجة الثانية عن الاولى، منوهًا أن نسبة الوفيات وصلت إلى 500 وفاة يوميًا فى أوروبا، بينما فى آسيا ارقام الاصابات وصلت إلى أكثر من الضعف من ذروة انتشار فيروس كورونا الاولى.





وتابع ان شراسة فيروس كورونا تعتمد على متوسط السن والعادات الصحية والتغذية، مؤكدًا أن جسم الانسان يكون أضعف من جسمه فى الصيف، موضحًا أن اعداد الاصابات بفيروس كورونا يزيد فى مصر.









قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، إن الانتخابات الرئاسية الامريكية مباراة لن تتضح نتيجتها إلا بصافرة الحكم، لافتًا إلى أن المرشحين الأمريكيين بينهما تنافس قوي في بعض الولايات.





وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا مفر من أن ننتظر لنرى نتيجة الانتخابات، مؤكدًا أن ترامب وبايدن يدركان أهمية مصر.









ال الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن مجلس النواب خلال الـ 5 سنوات الماضية كان في دورة غريبة لم نعتاد عليها، حتى وإن لم يوجه له "استجواب واحد"، ولكن من المتوقع أن يكون الوضع أفضل بكثير في مجلس النواب 2021 والتي جاري الانتخاب عليه الان، وهذا لتعدد فئاته وشرائحه وجهاته السياسية.

وتابع الدكتور علي الدين هلال، خلال حواره عبى قناة "الحدث اليوم"، أنه لابد في البداية خلق ثقافة مشتركة بين أعضاء كلا من النواب والشيوخ، موجها رسالة للشباب الممثلين في البرلمان "عليكم أن تثبتوا للشعب حسن اختيار الدولة لكم"، وان الدولة تعيد بناء النظام السياسي على أسّس علمية، ولكن مع إعطاء التجربة فرصتها مع التقويم والمراقبة عن كثب.









قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه طالما المنافسة منحسرة بين دونالد ترامب وجو بايدن فالحديث سينصرف إلى جو بايدن ومن وراءه من الديمقراطيين، لافتًا إلى أن ترامب أعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية فور ظهور المؤشرات ولكنه تراجع، وذلك جيد لأن تلك التصريحات كانت ستحدث ربكة فى العالم كله.









وأضاف بشير عبد الفتاح، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤسسات الدولة الأمريكية تتدخل لإظهار تلك الانتخابات فى صورة أفضل، منوهًا إلى أن إعلان النتائج الأمريكية مقترب جدًا، مؤكدًا أن ترامب مؤهل نفسيًا للفوز بولاية ثانية بينما بايدن يأمل فى تحقيق حلمه.













حدث أبو بكر الدسوقي، مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية، عن كيف تنظر مصر للانتخابات الرئاسية الامريكية، مؤكدا أن ما يخصنا في هذا الاطار، هو ان الدولة تقف على قدم واحدة ومتساوية مع كل دول العالم وخاصة بعد ان عادت الدولة لمكانتها واستعادة علاقتها السياسية.





وتابع ابو بكر الدسوقي، خلال حواره في تغطية خاصة للانتخابات الامريكية على التلفزيون المصري، أن السياسة المصرية تقف على مسافة واحدة مع كلا المرشحين ترامب وبايدن، حتى وان كان الرئيس ترامب ابدى ان العلاقات المصرية الامريكية شهدت نوع من الايجابية في عهد الرئيس ترامب واشادته بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وان ترامب كان له دور كبير في مشكلة سد النهضة.













ا ستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 4 - 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر832 جنيها للجرام.





وتراوح عيار 24 اليوم الأربعاء 951 جنيها





وسجل عيار 18 اليوم الأربعاء 713 جنيهات.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6656 جنيها.



