AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الأقصر يكرم طالبة المركز الاول بالشهادة الاعدادية ..صور

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:13 م
تعليم الأقصر
تعليم الأقصر
Advertisements
شمس يونس
كرمت مديرية التربية والتعليم بالاقصر، برئاسة الدكتور عبد اللطيف عمران، مدير المديرية،   الطالبه زينب ياسر عبدالرحيم،  الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة، في المرحلة الإعداية بمجموع 280 درجة  بإدارة إسنا التعليمية.

 وتم تسليم الطالبة،  دفتر توفير شقة المستقبل،  ضمن دفاتر البنك الخاصة بتوفير السحب على شقة إسكان،  وتابلت وشهادة تقدير، من جانب بنك التعمير والإسكان بحضور مدير النبك وموجه عام الترببة الاجتماعية بمديرية التعليم وأسرة الطالبة.

وأشاد مدير المديرية بنشاط وتفوق الطالبة، حيث دائمة المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية،  والندوات العلمية بالمدرسة.

يأتي هذا ضمن سلسة التكريمات التي تقوم عليها مديرية التعليم لتكريم المتفوفين دراسيًا في كافة المجالات تحفيزا لهم.

تعليم الأقصر يكرم طالبة المركز الاول بالشهادة الاعدادية ..صور
تعليم الأقصر يكرم طالبة المركز الاول بالشهادة الاعدادية ..صور
تعليم الأقصر يكرم طالبة المركز الاول بالشهادة الاعدادية ..صور
تعليم الأقصر يكرم طالبة المركز الاول بالشهادة الاعدادية ..صور
تعليم الأقصر يكرم طالبة المركز الاول بالشهادة الاعدادية ..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير تعليم القاهرة يكرم طلاب الثانوية العامة المتفوقين بمدرسة فيكتوريا كوليدج

تابلت ودفتر توفير.. بنك التعمير والإسكان يكرم أولى الشهادة الإعدادية في بورسعيد

وكيل تعليم كفر الشيخ ومدير بنك الإسكان يكرمان طالبة متفوقة| صور

ترشيحاتنا

أخبار الفن| كاملة أبو ذكرى تعتذر لأبطال 100 وش ..قلق نجوم الجونة بعد إعلان ويجز إصابته بـ كورونا

CNN: ترامب لم يفز بالانتخابات وقد يخسر المعركة أمام بايدن

بموت حرفياً.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بعد الإصابة بـ كورونا

قرار جديد من محكمة أمن الدولة الأردنية فى قضية فتي الزرقاء

ياسمين صبري تنافس الأسطورة بسيارة جديدة.. اعرف ماركتها

بعد تقاسم ترامب وبايدن عدد الأصوات.. وقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. طفرة حديثة تساهم في الحد من كورونا بنسبة 80%

بالأسْوَد.. أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري من داخل سيارتها.. شاهد

بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة