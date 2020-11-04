تعليم الأقصر يكرم طالبة المركز الاول بالشهادة الاعدادية ..صور

كرمت مديرية التربية والتعليم بالاقصر، برئاسة الدكتور عبد اللطيف عمران، مدير المديرية، الطالبه زينب ياسر عبدالرحيم، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة، في المرحلة الإعداية بمجموع 280 درجة بإدارة إسنا التعليمية.





وتم تسليم الطالبة، دفتر توفير شقة المستقبل، ضمن دفاتر البنك الخاصة بتوفير السحب على شقة إسكان، وتابلت وشهادة تقدير، من جانب بنك التعمير والإسكان بحضور مدير النبك وموجه عام الترببة الاجتماعية بمديرية التعليم وأسرة الطالبة.





وأشاد مدير المديرية بنشاط وتفوق الطالبة، حيث دائمة المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية، والندوات العلمية بالمدرسة.





يأتي هذا ضمن سلسة التكريمات التي تقوم عليها مديرية التعليم لتكريم المتفوفين دراسيًا في كافة المجالات تحفيزا لهم.



