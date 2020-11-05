الملح وحده يكفي.. ثروات طبيعية كفيلة بالقضاء على البطالة في شمال سيناء.. شاهد



وقال العرجاني، إن مجمع الرخام سيحقق طفرة كبيرة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت بالمنطقة، حيث يتم استغلال الثروات التعدينية الاستغلال الأمثل بما يحقق أعلى معدلات الجودة للخام المستخرج.

وأشار إبراهيم العرجانى ، بان حلم استخراج الرخام من جبال سيناء تحقق ،خاصة وان الرئيس السيسى وضع الجميع أمام مسئولياته للإسهام فى التنمية الفترة القادمة .من اجل توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للشباب الخريجين ، مشيرا أن سيناء مليئة بالخامات خاصة الرخام .وكشف المهندس إبراهيم العرجانى ، رءيس شركة ابناءسيناء للاستثمار والتنميه، أنه تم توقيع عقد أول مصنع لإنتاج الملح بمنطقة شرق التفريعة، و المصنع الجديد ينتج 120 طنًا فى الساعة، وتبلغ إيراداته السنوية 72 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يوفر 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرةوقال المهندس إبراهيم العرجانى ، أنه يحري التجهيز حاليا لانشاء مركزا للتدريب على أحدث النظم العالمية.والمركز الجديد سيكون فى مجمع الرخام بوسط سيناء لتدريب الشباب على أحدث نظم صناعة الرخام على الآلات التى سيتم استيرادها من إيطاليا للمصانع التى يجرى بناؤها. والتي ستوفر آلاف فرص العمل.اقرأ أيضا: