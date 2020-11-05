الملح وحده يكفي.. ثروات طبيعية كفيلة بالقضاء على البطالة في شمال سيناء.. شاهد

تتعدد مجالات التنمية في محافظة شمال سيناء نظرا لتنوع المقومات الطبيعية والثروات التعدينية ، وهي بذلك تعد خيرات كثيرة يمكن علي أساسها اقامة مشروعات تنموية واستثمارية لاستغلال هذه الثروات، بما يتيح فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين ، ويعمل علي رفع المستوي الاقتصادي وزيادة الدخل القومي المصري .
وقال الجيولوجي جمال حجاب خبير الثروات التعدينية في سيناء، أن الشريط الساحلي والذي يعتمد أساسا على إنتاج الملح كفيل وحده أن تقضى على البطالة بشمال سيناء، وذلك بالتوسع في إقامة الملاحات في وجود بنية أساسية لخدمة هذا القطاع من طرق وتوسيع للميناء وتخصيص معديات للملح في الإعداد.
وقال، ان المحافظة طرحت ملاحاتها للإيجار بأسلوب التعاقد "على الملاحات" طبقًا للقانون وأصبح هناك"13" خط إنتاج للملح تخضع جميعها لإجراء كافة التحاليل على الملح المنتج من كل ملاحة بواسطة ( المعامل المركزية بوزارة الصحة–معامل مصلحة الكيمياء.
وفي نفس السياق .. قال جيولوجي جمال حجاب ، بأنه يدور حاليا في شمال سيناء ملحمة لاستغلال الثروة التعدينية والمعدنية التي توجد في جبال وسط سيناء بمناطق الحسنة والمغارة والخاتمية وخاصة في جبل سحابة.
حيث يوجد فيها 13 نوع من أفضل انواع الرخام في كل العالم،يتم حاليا العمل علي استخراجها بأحدث التكنولوجيات .. حيث تم افتتاح مصنع الرخام والجرانيت فى منطقة الجفجافة بوسط سيناء، وهو يعد بداية لاستثمار ثروات التعدينية في سيناء من الرخام والجرانيت و التى تنفرد بها منطقة وسط سيناء.
وأكد المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء للاستثمار والتنمية والعضو المنتدب"، أن مجمع لإنتاج الرخام بمنطقة " المليز " الجفجافة و يضم 10 خطوط ، وهي تمثل النواة الرئيسية لإنشاء مدينة الرخام العالمية بوسط سيناء.
وأضاف أن هذا المجمع ضمن أحدث المصانع وأكثرها استخداما للتكنولوجيا عالميا في هذا المجال ، ويعمل به خبراء إيطاليين لتدريب المصريين للإنتاج بمواصفات أوروبية.
وقال العرجاني، إن مجمع الرخام سيحقق طفرة كبيرة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت بالمنطقة، حيث يتم استغلال الثروات التعدينية الاستغلال الأمثل بما يحقق أعلى معدلات الجودة للخام المستخرج.
وأشار إبراهيم العرجانى ، بان حلم استخراج الرخام من جبال سيناء تحقق ،خاصة وان الرئيس السيسى وضع الجميع أمام مسئولياته للإسهام فى التنمية الفترة القادمة .من اجل توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للشباب الخريجين ، مشيرا أن سيناء مليئة بالخامات خاصة الرخام .
وكشف المهندس إبراهيم العرجانى ، رءيس شركة ابناءسيناء للاستثمار والتنميه، أنه تم توقيع عقد أول مصنع لإنتاج الملح بمنطقة شرق التفريعة، و المصنع الجديد ينتج 120 طنًا فى الساعة، وتبلغ إيراداته السنوية 72 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يوفر 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
وقال المهندس إبراهيم العرجانى ، أنه يحري التجهيز حاليا لانشاء مركزا للتدريب على أحدث النظم العالمية.والمركز الجديد سيكون فى مجمع الرخام بوسط سيناء لتدريب الشباب على أحدث نظم صناعة الرخام على الآلات التى سيتم استيرادها من إيطاليا للمصانع التى يجرى بناؤها. والتي ستوفر آلاف فرص العمل.
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وقال الجيولوجي جمال حجاب خبير الثروات التعدينية في سيناء، أن الشريط الساحلي والذي يعتمد أساسا على إنتاج الملح كفيل وحده أن تقضى على البطالة بشمال سيناء، وذلك بالتوسع في إقامة الملاحات في وجود بنية أساسية لخدمة هذا القطاع من طرق وتوسيع للميناء وتخصيص معديات للملح في الإعداد.
وقال، ان المحافظة طرحت ملاحاتها للإيجار بأسلوب التعاقد "على الملاحات" طبقًا للقانون وأصبح هناك"13" خط إنتاج للملح تخضع جميعها لإجراء كافة التحاليل على الملح المنتج من كل ملاحة بواسطة ( المعامل المركزية بوزارة الصحة–معامل مصلحة الكيمياء.
وفي نفس السياق .. قال جيولوجي جمال حجاب ، بأنه يدور حاليا في شمال سيناء ملحمة لاستغلال الثروة التعدينية والمعدنية التي توجد في جبال وسط سيناء بمناطق الحسنة والمغارة والخاتمية وخاصة في جبل سحابة.
حيث يوجد فيها 13 نوع من أفضل انواع الرخام في كل العالم،يتم حاليا العمل علي استخراجها بأحدث التكنولوجيات .. حيث تم افتتاح مصنع الرخام والجرانيت فى منطقة الجفجافة بوسط سيناء، وهو يعد بداية لاستثمار ثروات التعدينية في سيناء من الرخام والجرانيت و التى تنفرد بها منطقة وسط سيناء.
وأكد المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء للاستثمار والتنمية والعضو المنتدب"، أن مجمع لإنتاج الرخام بمنطقة " المليز " الجفجافة و يضم 10 خطوط ، وهي تمثل النواة الرئيسية لإنشاء مدينة الرخام العالمية بوسط سيناء.
وأضاف أن هذا المجمع ضمن أحدث المصانع وأكثرها استخداما للتكنولوجيا عالميا في هذا المجال ، ويعمل به خبراء إيطاليين لتدريب المصريين للإنتاج بمواصفات أوروبية.
وقال العرجاني، إن مجمع الرخام سيحقق طفرة كبيرة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت بالمنطقة، حيث يتم استغلال الثروات التعدينية الاستغلال الأمثل بما يحقق أعلى معدلات الجودة للخام المستخرج.
وأشار إبراهيم العرجانى ، بان حلم استخراج الرخام من جبال سيناء تحقق ،خاصة وان الرئيس السيسى وضع الجميع أمام مسئولياته للإسهام فى التنمية الفترة القادمة .من اجل توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للشباب الخريجين ، مشيرا أن سيناء مليئة بالخامات خاصة الرخام .
وكشف المهندس إبراهيم العرجانى ، رءيس شركة ابناءسيناء للاستثمار والتنميه، أنه تم توقيع عقد أول مصنع لإنتاج الملح بمنطقة شرق التفريعة، و المصنع الجديد ينتج 120 طنًا فى الساعة، وتبلغ إيراداته السنوية 72 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يوفر 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
وقال المهندس إبراهيم العرجانى ، أنه يحري التجهيز حاليا لانشاء مركزا للتدريب على أحدث النظم العالمية.والمركز الجديد سيكون فى مجمع الرخام بوسط سيناء لتدريب الشباب على أحدث نظم صناعة الرخام على الآلات التى سيتم استيرادها من إيطاليا للمصانع التى يجرى بناؤها. والتي ستوفر آلاف فرص العمل.
اقرأ أيضا:
زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء