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عزت إبراهيم: المحكمة العليا بأمريكا ستتدخل حال حدوث مظاهرات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:40 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى عزت إبراهيم، إن الجميع أمام مشهد جديد من الانتخابات الأمريكية لم يحدث من قبل، فهناك حالة من حبس الأنفاس، وذلك بعد أن ظهرت مؤشرات اولية للمرشحين سواء ترامب أو بايدن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك بعض الولايات أعطت أصواتا كثيرة لـ ترامب، وولايات أخري كانت متوقعة أن تعطى أصوات كثيرة لـ بايدن ولكن لم يحدث.

ولفت إلى أنه لو حدث مظاهرات فى بعض الولايات سيدفع المحكمة العليا لـ التدخل لحسم الموقف النهائى.

وأشار إلى أنه متوقع أن تحدث مظاهرات فى بعض الولايات، وأن هناك بعض الولايات ستنتهى من الفرز النهائى بعد ايام ومنها ستنتهى الجمعة.

وأوضح أن ترامب كان يطالب باظهار النتيجة أمس، وطالب من لجنة الفرز بإعلان النتيجة النهائية، ولكن هذا المطلب غير دستوري.

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