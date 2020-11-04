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هبة القدسي : محكمة ولاية بنسلفانيا اصدرت امر باستمرار استقبال التصويت حتى الجمعة ..فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:48 م
هبة القدسي
هبة القدسي
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إبراهيم القادري
قالت هبة القدسي مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن ، إن الأمور مازالت حتى الآن متأزمة بخصوص فرز أصوات المنتخبين الامريكيين في الانتخابات الرئاسية خصوصا في الولايات المتأرجحة، موضحة أن الانظار تتجه حاليا نحو ولاية بنسلفانيا نظرا للمنافسة الشديدة عليها.

وأضافت هبة القدسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، أن المحكمة في ولاية بنسلفانيا اصدرت امر بأستمرار عملية استقبال التصويت بالبريد حتى يوم الجمعة وهذا سيؤخر نتيجة  ولاية بنسلفانيا 3 ايام.

وأوضحت القدسي ، أن الرئيس دونالد ترامب المرشح الجمهوري اذا فاز بولاية بنسلفانيا وجورجيا وولايتين آخريين فإن هذا يمهد الطريق أمامه للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي وهو ما يحسم المنافسة لصالحه.

وتابعت : ان هناك حالة من التشكيك تحدث وهذا ما قاله ترامب في خطابة خصوصا انه اعلن فوزه دون ان ينتظر الي ظهور النتيجة الرسمية لكافة الولايات الأمريكية .

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