وصلت إلى 50 جنيها.. بشرى سارة من محافظة القاهرة بشأن أسعار التصالح

قد شددت

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أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في معظم الأحياء.وتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء فى بعض أحياء ومناطق الجنوبية بالنسبة لبعض الفئات خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل لتصل فى بعض المناطق إلى ٥٠ جنيها للمتر.واكدت عبد المنعم ان القرار جاء مراعاة للبعد الإجتماعى لبعض المناطق عن غيرها مع بقاء كافة الأسعار الأخرى؛ تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح، وكذلك مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.وأكدت استمرار جهود محافظة القاهرة من اجل التخفيف عن المواطنين و تشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم و الاستفادة من قانون التصالح٠وكانت نائب المحافظعلى ضرورة استقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وجدية التصالح بالمراكز التكنولوجيا بأي مستندات متاحة وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء واستمرار العمل بها خلال ايام العطلات الرسمية.ووجهت بضرورة التعاون مع المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل الدعم لهم وتذليل اى عقبات اومعوقات من شأنها تعطيل التقديم او التسبب فى اى شيء يؤرق المواطن .كما شددت ايضا على ضرورة على استمرار الاحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للعمل على الحد من الإصابات، تجنبًا لموجة جديدة من هذا الوباء.وأكدت ضرورة ارتداء الكمامة بالنسبة للموظف الذى يستقبل ويتسلم الطلبات وايضا ضرورة ارتداء المواطن لها حفاظا على حياة وسلامة الجميع.يذكر ان مجلس الوزراء وافق على مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين حتى نهاية نوفمبر الحالي.