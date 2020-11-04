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رياضة

الرجاء: نثق في قدرة لاعبينا على العودة إلى القاهرة لخوض نهائي إفريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:50 م
الرجاء المغربي والزمالك
الرجاء المغربي والزمالك
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محمد رشاد
شدد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي على ثقته الكاملة في قدرة فريقه على التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك فى مباراة إياب المسابقة الإفريقية.

وقال سعيد وهبي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الرجاء بطل الدوري المغربي وفزنا باللقب في الدقيقة الأخيرة بعد مباراة قتالية، وعقب منافسة شرسة مع الوداد".

وأضاف: "بعدها خسرنا من الزمالك على ملعبنا وقدمنا احتجاجا رسميا ضد حكم المباراة الكاميروني بسبب الأخطاء الكارثية له ، ثم بعد ذلك ضربنا فيروس كورونا ولكن الآن طوينا صفحة لقاء الذهاب وأيضا الإصابات بكورونا".

وتابع: "حاولنا الاستعداد بشكل جيد خلال فترة إصابة اللاعبين وخضنا 7 تدريبات والفريق جاهز ولدينا طموح وحماس ودعم من الجميع".

وأتم تصريحاته "قبل انطلاق المباراة الزمالك هو الذي سيكون في نهائي إفريقيا يوم 27 المقبل، ولكن نثق أننا بنهاية المباراة سنكون في النهائي وسنعود للقاهرة مرة أخرى لخوض المباراة النهائية".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب في المغرب سجله أشرف بن شرقي.

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