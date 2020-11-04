الرجاء: نثق في قدرة لاعبينا على العودة إلى القاهرة لخوض نهائي إفريقيا

وأضاف: "بعدها خسرنا من الزمالك على ملعبنا وقدمنا احتجاجا رسميا ضد حكم المباراة الكاميروني بسبب الأخطاء الكارثية له ،

ثم بعد ذلك ضربنا فيروس كورونا ولكن الآن طوينا صفحة لقاء الذهاب وأيضا الإصابات بكورونا".