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أخبار العالم

بعد تراجعه في المؤشرات.. هكذا يحاول ترامب تعليق الانتخابات الامريكية لحرمان بايدن من الفوز

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:48 م
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
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محمد عثمان
لا يزال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مصممًا على نقل الانتخابات الأمريكية إلى أروقة المحكمة العليا الأمريكية، لكن من غير الواضح بعد، ماذا كان يعني بذلك، في ظل استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية.

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن ترامب أكد أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية، مضيفًا: "نريد أن نوقف كل عمليات التصويت"، إلا أن التقرير من الناحية العملية قد انتهى بالفعل، وما يجرى الآن هو عملية فرز الأصوات حول البلاد.

في المقابل، وصف المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، تصريحات ترامب بـ "الشائنة وغير المسبوقة والخاطئة".

وقالت مديرة حملة بايدن الانتخابية، جين أومالي ديلون: "إذا كان الرئيس يبلي حسنًا في تهديده باللجوء إلى المحكمة لكي يمنع عملية التصويت، فلدينا الفرق القانونية التي تقف جاهزة لمقاومة هذا الإجراء".

وأوضح الخبير بقانون الانتخابات، ريتشارد هاسن، أنه ليس هناك أي أسس قانونية للإدعاء بأن بطاقات الاقتراع التي تصل في الوقت المحدد لا يمكن إحصاءها إذا لم يتمكن المسئولون من إنهاء فرزهم ليلة الانتخابات.

من جانبه، أشار استاذ القانون بجامعة ولاية أوهايو، إدوارد فولي، إلى أن الأصوات الصحيحة سيتم إحصائها، بينما ستتدخل المحكمة العليا الأمريكية فقط في حال كان هناك أصوات مشكوك في صحتها ومن شأنها أن تحدث فرقًا، مضيفًا: "القانون سيحدد الفائز الرسمي في التصويت الشعبي في كل ولاية.. دعوا القانون يحكم".

وأكدت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة لمواجهة أي نزاع قانوني بالنسبة للانتخابات في أي محكمة أمريكية، فيما يبدو ذلك ردًا على اتهام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للديمقراطيين بالتلاعب في نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقالت حملة بايدن الانتخابية في مؤتمر صحفي، إن بايدن سيحصل على أصوات أكثر من أي مرشح انتخابات أمريكية في التاريخ. 

وأضافت أن فريق ترامب يتبع مسارا تكتيكيا من أجل اغراق العاملين في فرز الاصوات بالعمل او ايقاف عملهم في الولايات المتأرجحة.

وتابعت الحملة أنها: "لن تستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات الرئاسية".

وذكرت الحملة: "فريق ترمب تذكر الان قواعد الانتخابات بعد أشهر من وضعها ويريدون اخذها للمحاكم.".

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