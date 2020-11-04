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محافظات

افتتاح 7 مساجد في دمياط يوم الجمعة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط ، عن افتتاح 7 مساجد يوم الجمعة المقبلة ضمن خطة تجديد وإحلال وافتتاح المساجد ضمن خطة وزارة الاوقاف.

ومن جانبه صرح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أنه من المقرر افتتاح ٧ مساجد يوم الجمعة المقبل ضمن خطة إحلال وتجديد وافتتاح المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأشار إلى  أن المساجد المقرر افتتاحها هي النخيل في شاطئ النخيل براس البر، بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ورياض الجنة في كفر البطيخ بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ومسجد الشهيد في كفر البطيخ بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ومسجد الرضوان في كفر البطيخ، بالإضافة إلى افتتاح مسجد الرحمن في كفر البطيخ ومسجد عمر بن الخطاب في الكحيل في كفر البطيخ.

وأضح ان تلك المساجد تم تجديدها واحلالها  بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف متمثلة في مديرية الاوقاف بدمياط.

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