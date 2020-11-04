رقم قياسي.. بايدن يوسع تفوقه على ترامب في ولاية ميشيجان الحاسمة

وسع نائب الرئيس السابق جو بايدن تقدمه في ولاية ميشيجان، إحدى الولايات الرئيسية المتبقية في السباق على البيت الأبيض.





وبحسب "سي إن إن"، مع وصول دفعة جديدة من الأصوات، يتمتع بايدن الآن بتقدم أوسع على ترامب، مع أكثر من 30 ألف صوت إضافي، على الرغم من أنه تم تقدير 92٪ فقط من الأصوات في هذه المرحلة.





وقال أندرسون كوبر من شبكة سي إن إن: "هذا مهم للغاية"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك حوالي 10000 صوت أو نحو ذلك، الفرق بينهما.





وأضاف جون كينج أثناء البحث في مقاطعات ميشيجان: "إنه ليس فوزًا ، إنه يتقدم".





وقال كينج: "حقيقة أن تقدمه يتسع وأن لديهم أصوات يجب عدها في مقاطعة واين هي علامة مشجعة لحملة بايدن" ، مشيرًا إلى أنها "لا تضعك في خط النهاية ، لكنها مشجعة".





وتمنح ولاية ميشيجان الفائز 16 صوتا انتخابيا مجمعا، وتقول "سي إن إن"، إن بايند يتقدم بـ224 صوتًا مجمعًا على ترامب الذي حصد 213 صوتًا مجمعا حتى الآن. ويحتاج أي من المرشحين إلى 270 صوتا انتخابيا مجمعا لحسم المعركة لصالحه.





وسجلت ولاية ميشيجان الأمريكية رقما قياسيا في عدد المصوتين بالانتخابات الرئاسية، متجاوزة المليون ومائة ألف مصوت، وتعد من الولايات التي تشتعل بها المنافسة ولديها تأثير في حسم السباق.