AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رقم قياسي.. بايدن يوسع تفوقه على ترامب في ولاية ميشيجان الحاسمة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:57 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وسع نائب الرئيس السابق جو بايدن تقدمه في ولاية ميشيجان، إحدى الولايات الرئيسية المتبقية في السباق على البيت الأبيض.

وبحسب "سي إن إن"، مع وصول دفعة جديدة من الأصوات، يتمتع بايدن الآن بتقدم أوسع على ترامب، مع أكثر من 30 ألف صوت إضافي، على الرغم من أنه تم تقدير 92٪ فقط من الأصوات في هذه المرحلة.

وقال أندرسون كوبر من شبكة سي إن إن: "هذا مهم للغاية"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك حوالي 10000 صوت أو نحو ذلك، الفرق بينهما.

وأضاف جون كينج أثناء البحث في مقاطعات ميشيجان: "إنه ليس فوزًا ، إنه يتقدم".

وقال كينج: "حقيقة أن تقدمه يتسع وأن لديهم أصوات يجب عدها في مقاطعة واين هي علامة مشجعة لحملة بايدن" ، مشيرًا إلى أنها "لا تضعك في خط النهاية ، لكنها مشجعة".

وتمنح ولاية ميشيجان الفائز 16 صوتا انتخابيا مجمعا، وتقول "سي إن إن"، إن بايند يتقدم بـ224 صوتًا مجمعًا على ترامب الذي حصد 213 صوتًا مجمعا حتى الآن. ويحتاج أي من المرشحين إلى 270 صوتا انتخابيا مجمعا لحسم المعركة لصالحه.

وسجلت ولاية ميشيجان الأمريكية رقما قياسيا في عدد المصوتين بالانتخابات الرئاسية، متجاوزة المليون ومائة ألف مصوت، وتعد من الولايات التي تشتعل بها المنافسة ولديها تأثير في حسم السباق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقم قياسي قبل اليوم الفاصل.. أكثر من 94 مليون أمريكي يصوتون في انتخابات الرئاسة

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 80% من أصوات فلوريدا

جو بايدن يتفوق على الرئيس ترامب في ولاية أريزونا

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم على بايدن في ميشيجان وأوهايو

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يحصد أصوات ولاية يوتا

المنافسة تشتعل في نيفادا.. ترامب يتفوق على بايدن في ميشيجن

ترشيحاتنا

بعد التحذير من الموجة الثانية.. غسول الفم يقلل من انتشار كورونا

محترف مصري معروض على الأهلي

السيسي يتابع الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية

عقب إعلانه الفوز ومحاولة التزوير.. انقلاب جمهوري على ترامب

منذ 46 عاما.. جنازة بـ 3 أفراد تحولت لـ عيد الحب المصري 4 نوفمبر.. القصة الكاملة

منار الأقرع من الكوشة إلى القبر.. قتلها زوجها في ليلة الدخلة والمؤبد جزاؤه.. ادعى الجنون وتنحى محاميه عن الدفاع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى المفتي تظهر بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. فيديو

بعد التحذير من الموجة الثانية.. غسول الفم يقلل من انتشار كورونا

بإطلالة عصرية.. سمية الخشاب تتألق في أحدث جلسة تصوير