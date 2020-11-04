AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فى بيان رسمي .. استادات تنفي شراء أي ناد مصري

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:01 م
شركة استادات
شركة استادات
Advertisements
محمد رشاد
أصدرت شركة "استادات" بيانا، تنفي فيه شرائها لأي ناد مصري وذلك خلال اليوم الأربعاء بعدما ترددت أنباء شراء الشركة لناد مصر المقاصة .

وقال بيان الشركة: "تؤكد شركة استادات القابضة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية أن هدفها الأساسي هو الاستثمار في تطوير الرياضة المصرية، من خلال العلاقة الطيبة والوطيدة التي تجمع مسؤولي الشركة بكافة الهيئات والكيانات والاتحادات الرياضية وجميع الأندية المصرية".

وأكمل "وتسعى الشركة دوما لدعم وتطوير المنشآت الرياضية في مصر للوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، تنفيذا لدورها الوطني في ذلك المجال".

وأكمل "وتود الشركة التأكيد على أن كل ما يتم تداوله مؤخرا بشكل إتمام الشركة لصفقة شراء أحد الأندية المصرية هو أمر غير صحيح".

وأردف "في هذا الصدد، تؤكد الشركة تقديرها واعتزازها بجميع وسائل الإعلام، وتدعو الجميع للحصول على أي معلومات تخص أنشطة الشركة من خلال بيانات الشركة الرسمية أو من خلال إدارة الإعلام بالشركة وحساباتها الرسمية".

وكانت عدة تقارير قد ربطت بين الشركة، ونادي مصر للمقاصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعم الأندية الرياضية بالقليوبية بـ 382 ألف جنيه

"استادات سبورت" تنهي اتفاق شراء نادي المقاصة

مصر المقاصة يكشف حقيقة بيع النادي

مصر المقاصة تكشف حقيقة بيع حصتها لـ شركة إستادات

أحمد مودي يستقر على الرحيل عن مصر للمقاصة

ترشيحاتنا

لماذا ولد النبي محمد يتيما ؟ 5 أسباب لا يعرفها الكثيرون

وصلت إلى 50 جنيها.. بشرى سارة من محافظة القاهرة بشأن أسعار التصالح

أسباب ارتفاع إصابات كورونا بمصر.. استشاري أمراض صدرية يكشف

رد عاجل من البرلمان الإثيوبي على أحداث ولاية تيجراي

الأسعار الرسمية لسيارات جيب في مصر 2020 – 2021

السيسي يتابع الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى المفتي تظهر بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. فيديو

بعد التحذير من الموجة الثانية.. غسول الفم يقلل من انتشار كورونا

بإطلالة عصرية.. سمية الخشاب تتألق في أحدث جلسة تصوير