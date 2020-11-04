دمياط مستعدة لانتخابات مجلس النواب القادمة

من جانبها أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وإتمام جميع التجهيزات قبل بدء انتخابات مجلس النواب المصرى المقرر انعقادها يومى 7/8 من نوفمبر المقبل.





وأصدرت محافظ دمياط، حزمة من التوجيهات الخاصة بتنظيم تلك العملية والتى جاء من بينها المرور المستمر على الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، وكذا تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسى متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدى الإعاقة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع وتكثيف حملات النظافة.





وأوضحت محافظ دمياط، انه شددت على قطاع الكهرباء بضرورة توفير وسيلة إضاءة تبادلية للمقر الانتخابى وتدبير مولدات ديزل لمصدر الكهرباء الرئيسى، وكذلك مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة اى طوارئ .





مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح أى أعطال لضمان عدم انقطاع المياه بالمقار الانتخابية. وناشدت محافظ دمياط جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنه واجب وطنى على جميع أبناء مصر وحق للمواطن في الاختيار.





اقرأ أيضا:



