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أخبار البلد

فوز مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير بجائزة يوميوري للتعاون الدولي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
فاز فريق هيئة التعاون الدولي اليابانية "المشروع المصري الياباني المشترك لحفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير" بجائزة يوميوري للتعاون الدولي، في نسختها السابعة والعشرين.

جاء ذلك نظرا للجهد المبذول من فريق العمل المصري الياباني في أعمال ترميم وحفظ القطع الأثرية بالمتحف.

يذر أن هذه الجائزة تُمنح برعاية جريدة يوميوري، وهي إحدى الجرائد اليابانية الرائدة، والتي تم الاعتراف بها من قبل موسوعة جينيس كأكبر توزيع في العالم، حوالي 8 ملايين نسخة في اليوم، وهي جائزة ذات شهرة واسعة في اليابان، وتُمنح للأفراد والجماعات اليابانية مِمَن يحققون إنجازات بارزة في مجال التعاون الدولي.
فوز مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير بجائزة يوميوري للتعاون الدولي
فوز مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير بجائزة يوميوري للتعاون الدولي
فوز مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير بجائزة يوميوري للتعاون الدولي
فوز مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير بجائزة يوميوري للتعاون الدولي

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مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير يفوز بجائزة يوميوري اليابانية

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