استياء آلاف المواطنين واعتذار رسمي من الوزارة| ماذا حدث في السكة الحديد

خلال الساعات الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، العشرات من الصور الخاصة بالمواطنين، في محطات السكك الحديدية، وهم يفترشون الأرصفة، في انتظار القطارات التي سيستقلونها، والتي تأخرت لفترة طويلة عن مواعيدها المعروفة، وأدى ذلك إلى استياء كبير من قبل المواطنين، بسبب ما حدث في العديد من الخطوط والمحطات.





ونتيجة ذلك، عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اجتماعا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات وذلك لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية .





بدأ الإجتماع بتأكيد الوزير على أهمية الدور الخدمي والهام الذي تقوم به السكك الحديدية في حركة تنقل المواطنين عبر المحافظات وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسئولية كبيرة في خدمة المواطن المصري، مشيرا الى أنه منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد وبدء تحديث أسطولها من الجرارت والعربات وتشغيل القطارات الجديدة والذي أدى الى حدوث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع وهو ما يجب معه أن تستمر الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب خاصة.



